Descomplica abre mais de 70 vagas nas áreas de Tecnologia, Produto e Design

O Descomplica, uma das principais instituições de educação e tecnologia do País, segue crescendo e ampliando a equipe. A empresa está com vagas abertas para profissionais das áreas de Engenharia, Produto e Design. As oportunidades contemplam vários perfis, variando desde profissionais júnior, analistas e até colaboradores nível sênior. Ao todo são 71 vagas, sendo 45 delas para Engenheiros de Software – 9 para Júnior, 20 para Pleno e 16 para Sênior -, além de dez para Gerente Técnico, uma para Desenvolvedor SRE Sênior e duas de Analista de Cybersecurity. Para Designer de Produto, o Descomplica está com três vagas para os cargos de Pleno e Júnior, além de sete para Gerente. Os interessados podem acessar informações sobre cada uma das vagas disponíveis por meio deste link

No início de setembro, a empresa recebeu o selo Great Place to Work (GPTW), como a 10ª Melhor Empresa para Trabalhar no Rio de Janeiro na categoria médias empresas. Com um ambiente inclusivo e muitas possibilidades para os profissionais se desenvolverem, o Descomplica oferece aos seus colaboradores diversos benefícios, tais como: posições 100% home office, day off no aniversário, quatro folgas disponíveis durante o ano, além de horário flexível. A empresa também disponibiliza 50% de desconto em cursos de Graduação e Pós-Graduação da Faculdade Descomplica, além de plano de saúde e odontológico, vale alimentação e refeição, auxílio creche e seguro de vida.

“Estamos em constante crescimento e buscando profissionais qualificados para nos ajudar a seguir se desenvolvendo como empresa” diz Roberto Grosman, COO (Chief Operating Officer) do Descomplica. “Temos um ambiente muito descontraído, acolhedor e diverso, que permite ao colaborador trabalhar com um time multidisciplinar e dinâmico “, completa.