realme 8 5G estará com preço promocional durante semana de aniversário do Submarino

A realme, empresa de smartphones que mais cresce no mundo, disponibilizará seu aparelho realme 8 5G ao preço promocional de R$ 1699,00 à vista e R$ 1799,00 parcelado, exclusivamente entre os dias 13 e 19 de setembro no site do Submarino .com. Para compras feitas pelo aplicativo, os consumidores ainda terão 5% de cashback. A ação faz parte da semana de aniversário da varejista, que completa 22 anos de existência nesta semana.

Recentemente lançado no mercado brasileiro, o realme 8 5G possui processador Dimensity 700 5G, espessura superfina de 8,5 mm e display Ultra Smooth de 90 Hz, além de uma enorme bateria de 5000mAh e 8GB +128 GB de armazenamento. O aparelho também é equipado com câmera tripla de 48 MP (uma câmera principal com alta definição de 48 MP, uma lente de retrato P&B e uma macro de 4 cm) e câmera frontal de 16MP, com abertura f/2.1 e suporte de IA nos modos beleza e retrato.

O realme 8 5G é mais uma opção de intermediário premium com acesso à tecnologia 5G que vem ao encontro da missão da companhia de democratizar o 5G mundo a fora e do seu plano de se tornar uma das três principais marcas de smartphones do Brasil nos próximos anos. O modelo estará disponível em duas cores: Supersonic Black e Supersonic Blue.