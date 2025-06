Motorola lança moto e20 para experiência completa de entretenimento e versão turbinada do moto g20

A Motorola lança hoje no Brasil dois smartphones para consumidores que procuram aparelhos com uma experiência completa por um preço que cabe no bolso: o moto e20 e a versão turbinada do moto g20.

O moto e20 chega para proporcionar uma experiência de entretenimento completa: tela Max Vision ultra-wide de 6,5″ HD+, desempenho super-responsivo com processador octa-core, bateria para até 40 horas1 de uso, sistema de câmera dupla com Inteligência Artificial e desbloqueio rápido com sensor de impressão digital.

O segundo lançamento é a versão turbinada do moto g20, que já é sucesso de vendas na versão atual, e que chega agora com 128 GB2 de armazenamento interno e novas cores, garantindo ainda mais performance aos usuários que conhecem as especificações do modelo, como o avançado sistema quad câmera, a tela com alta taxa de atualização, a bateria com duração estendida e o desempenho incrível.

Entretenimento completo com o novo moto e20

Com a família, a Motorola sempre busca oferecer um amplo leque de recursos que são importantes para os consumidores. O novonão foge à regra. Ele vem com um sistema de câmera dupla com sensor principal de 13 MP, foco rápido e inteligência artificial para suas fotos, sem perder nenhum momento.

Também é possível dar um toque de retrato profissional às fotos com o sensor de profundidade, que funciona com a câmera principal para desfocar o fundo automaticamente. Adicionalmente, recursos de inteligência artificial fazem com que tirar a foto de alta qualidade seja mais fácil do que nunca.

E, com uma bateria de 4000 mAh, o usuário poderá trabalhar e jogar durante 40 horas1 sem se preocupar em ter de recarregar. Tudo que se precisa está na ponta dos dedos! Um diferencial que a Motorola traz nessa faixa de preços é o sensor de leitura de impressão digital que está localizado discretamente no logotipo da marca na parte traseira do celular e, com um único toque, é possível desbloquear o celular instantaneamente.

A Motorola também incluiu um botão para o Google Assistente na lateral do aparelho para que o usuário receba todas as respostas que precisa3. O moto e20 vem com o Android 11 Go Edition4, com melhor usabilidade e acessibilidade.

Versão turbinada do moto g20

A Motorola elevou a experiência docom uma memória de 128 GB2. de última geração. Com esse aparelho, o consumidor tem todo o poder de processamento que precisa devido ao processador octa-core customizado com desempenho gráfico 38% melhor5, potencializado com a memória RAM de 4 GB. É possível perceber o desempenho melhorado ao jogar, assistir a vídeos ou fotografar uma saída noturna com os amigos gastando pouca bateria.

O moto g20 possui um sensor principal de 48 MP com tecnologia quad pixel para entregar quatro vezes mais sensibilidade à luz em ambientes de baixa luminosidade, proporcionando fotos nítidas e brilhantes. Também possui uma lente ultra-wide capaz de enquadrar quatro vezes elementos na cena, em comparação com lentes padrão.

Já o sensor macro oferece ao usuário close-ups incrivelmente detalhados. O moto g20 conta também com um sensor de profundidade que permite um efeito borrado para o fundo dos retratos, como em imagens profissionais. Também é possível tirar selfies incríveis com uma câmera de 13 MP que garante fotos de qualidade de dia ou à noite.

A tela Max Vision HD+ de 6,5 polegadas com proporção 20:9 garante uma experiência imersiva para visualização de conteúdos, que ganha ainda mais vida com a taxa de atualização de 90 Hz.

Com o moto g20, o usuário pode utilizar o aparelho por mais de dois dias1 devido à poderosa bateria de 5000 mAh, sem falar no carregador rápido de 10 Watts de potência. Com o smartphone é possível ouvir música via streaming, assistir vídeos ou curtir os jogos prediletos sem ter de procurar uma tomada. Com 128 GB2 de armazenamento integrado, há muito espaço para armazenar fotos e vídeos. E, caso precise de mais espaço, o usuário poderá acrescentar até mais 1 TB6 com um cartão microSD.

A experiência de software faz com que todas as interações com o smartphone sejam ótimas. O sistema operacional Android 11 está otimizado para a maneira que o celular for usado, é mais intuitivo, seguro e personalizado.

Disponibilidade

Os dois lançamentos poderão ser encontrados a partir de hoje nos canais próprios e principais varejistas do País. O moto e20 chega ao mercado com preço sugerido de R$ 999 em duas cores: azul e cinza. Já o moto g20 tem preço recomendado de R$ 1.499 e está disponível em novas cores: azul e verde.

Avisos Legais

Certas características, funcionalidades e especificações de produto podem depender de rede e estão sujeitas a termos, condições e taxas adicionais. Todas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. MOTOROLA, o logotipo do “M” estilizado, Moto e a família MOTO de marcas são marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Google e Android são marcas registradas de Google LLC. MicroSD é uma marca de SD-3C, LLC. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos titulares.

©2021 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

1 Todas as informações referentes à duração da bateria são estimativas e baseiam-se em um perfil médio de uso misto (que inclui utilização e tempo de espera) em redes com cobertura excelente. A performance real da bateria pode variar e depende de muitos fatores, tais como intensidade de sinal, configuração da rede, configurações do dispositivo, temperatura, condições da bateria e padrões de uso.

2 O armazenamento efetivo disponível ao usuário é menor, devido a softwares pré-carregados e outras funções, e está sujeito a alterações devido a atualizações de software. Veja mais em https://www.motorola.com.br/smartphone-moto-g20/

3 Google Assistente é uma marca comercial da Google LLC. Não está disponível em todos os idiomas. Encontre uma lista dos idiomas em que o Google Assistente está disponível atualmente em assistant.google.com.

4 Alguns recursos variam de acordo com o Sistema Operacional Android Go.

5 Comparação de desempenho de GPU entre processadores Unisoc T700 feitos sob medida para a Motorola e processadores Unisoc T610.

6 A expansão da memória pode ser feita através de um cartão de memória padrão microSD, não incluso. O sistema operacional e/ou aplicativos podem ter limitações quanto à instalação, gravação ou cópia de conteúdos no cartão de memória.