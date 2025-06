AMD Arena chega à toda América Latina

A AMD, empresa estadunidense de microprocessadores, anuncia que a partir desta quarta-feira, 15 de setembro, seus parceiros e fornecedores de toda a América Latina poderão acessar a plataforma de treinamento AMD Arena inteiramente em português ou espanhol.

O site em inglês foi lançado em fevereiro de 2020, no entanto a AMD busca expandir e democratizar o conhecimento para todos os usuários latino-americanos disponibilizando em ambos os idiomas todo o conteúdo da AMD Arena, que conta com uma extensa biblioteca de recursos, especificações de produtos, depoimentos de clientes, notícias e muito mais; com o objetivo de capacitar, ensinar de forma didática e também incentivar as pessoas a se manterem atualizadas, principalmente no portfólio tecnológico da marca.

Além disso, à medida que os interessados vão adquirindo conhecimento na AMD Arena, poderão cumprir missões integradas aos cursos da plataforma, desbloquear níveis e ganhar distintivos – que ao final dos mesmos poderão ser trocados por prêmios na loja AMD Arena Rewards por diferentes produtos, serviços ou até mesmo viagens.

“Estamos muito orgulhosos em anunciar o lançamento da plataforma AMD Arena em português e espanhol. Para nós, a América Latina é um dos mercados mais importantes e, ao oferecer este programa de desenvolvimento a todos os nossos parceiros e seus fornecedores, estamos confiantes de que eles conseguirão maximizar suas experiências e conhecimentos tecnológicos – ao passo que a AMD continuará reforçando seu interesse e compromisso em ajudá-los a ter mais sucesso”, comentou Sergio Santos, gerente geral da AMD Brasil.

Os membros poderão se registrar por meio da página oficial da AMD Arena e, como parte do lançamento, as primeiras 300 pessoas que se inscreverem e concluírem a primeira missão dentro de um determinado tempo concorrerão a um cartão-presente da Amazon com um valor de $50 dólares.