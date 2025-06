HUAWEI CBG: conheça como os produtos de áudio da empresa são construídos

Não é de hoje que os fones de ouvido True Wireless Stereo fazem sucesso entre os consumidores, e grande parte dessa busca vem pela praticidade e comodidade do uso. Segundo dados globais da Strategy Analytics, o segmento de TWS cresceu 90% no ano passado, vendendo mais de 300 milhões de unidades, crescimento atribuído à chegada da pandemia e às mudanças nos hábitos dos usuários. Com isso, a Huawei trabalhou fortemente dentro da sua “sala silenciosa” para trazer produtos que atendessem à demanda do público, e um grande resultado desse trabalho é o seu mais recente lançamento no mercado brasileiro, o HUAWEI FreeBuds 4i.

A câmara anecoica, ou “sala silenciosa” Huawei, é usada para coletar dados de sons em testes acústicos. Ela minimiza a reflexão de som interno e externo proporcionando um ambiente de simulação para verificar as curvas dos parâmetros de ruído. O espaço faz parte do laboratório de áudio da empresa, localizado abaixo do solo para garantir um ambiente mais calmo. As paredes são grossas e compostas por abafadores nos dutos de ventilação que filtram a entrada de barulho da parte de fora.

O espaço é coberto e composto com painéis e materiais de absorção de som e redução de ruído, projetados em forma de cunha, com pequenos orifícios na superfície para absorver ou minimizar a reflexão do barulho. Para aumentar a precisão na captura ou impacto de sons, foi desenvolvida outra câmara anecoica, dessa vez composta por um equipamento especializado de gravação semelhante à uma cabeça humana simulando o canal auditivo, onde são posicionados dois microfones omnidirecionais em miniatura próximos do tímpano para reproduzir todos os efeitos que o som tem no ouvido humano.

Além disso, a sala possui alto-falantes distribuídos em várias direções, capazes de gerar som multibanda. Os engenheiros que operam no local de trabalho reproduzem uma ampla gama de fontes de ruído encontradas no cotidiano de uma pessoa. O barulho é capturado pelo dispositivo de gravação da cabeça humana simulada para testar e verificar suas características acústicas.

Este tipo de laboratório anecoico é apenas um dos muitos laboratórios da Huawei que realizam inovadoras atividades de pesquisa diariamente. O departamento de áudio da empresa possui seis centros de P&D em todo o mundo e emprega mais de trezentos engenheiros de áudio. Graças à esta sólida base técnica, a companhia já lançou mais de 30 produtos de áudio em cinco categorias diferentes, somente nos últimos três anos.

A Huawei investe continuamente em pesquisa e inovação em mais de quatro áreas que são fundamentais para melhorar a experiência de áudio: conforto no uso, redução de barulho, qualidade de som e conectividade sem fio. Como resultado, o HUAWEI FreeBuds 4i foi amplamente reconhecido como um excelente fone de ouvido TWS com cancelamento ativo de ruído por especialistas do setor.

O compromisso da Huawei com pesquisa e desenvolvimento contribui para torna-la referência no desenvolvimento de produtos de áudio premium que tornam a experiência de uso do consumidor única e envolvente.

O HUAWEI FreeBuds 4i pode ser adquirido nos e-commerces parceiros da marca Americanas.com , Shoptime , Submarino e MPcel pelo preço sugerido de R﹩ 579,00, e possui garantia de um ano.