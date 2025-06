Gaules transmite o BLAST Premier Fall Groups 2021

O Blast Premier Fall Groups, que compõem um dos principais torneios de CS:GO, – o BLAST Premier Fall – começa a ser transmitido na próxima quinta-feira no canal do Gaules na Twitch, com exibição oficial em língua portuguesa. Até o dia 26 de setembro, os fãs de esports poderão acompanhar as partidas do campeonato, que conta com 12 times, incluindo os brasileiros da MIBR, que busca se recuperar dos últimos resultados negativos e o Team Liquid, que conta com um dos maiores nomes no cenário brasileiro, o jogador FalleN. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para o BLAST Premier Fall Finals e a premiação total do torneio será de 150 mil dólares.

O torneio dividiu quatro times em três grupos e os dois primeiros colocados de cada um avançam diretamente para as finais do torneio. Já os dois piores colocados de cada grupo vão para o Blast Premier Showdown, em outubro, onde participarão de uma repescagem que dará vaga para as finais. Além dos representantes brasileiros também estão no torneio os times NAVI, G2, Astralis, Faze, Vitality, Ninjas In Pyjamas, BIG, OG, Complexity e Evil Geniuses.

A relação entre o streamer e o torneio já é de longa data. Em 2020 Gaules bateu o recorde de audiência do canal, durante a derrota da MIBR frente a Evil Geniuses na final da BLAST Premier Spring, chegando a 393 mil dispositivos conectados simultaneamente. Além disso, o torneio da BLAST foi a primeira transmissão internacional de CS: GO, dentro do canal, em 2019.