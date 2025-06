Razer amplia família de cadeiras gamer Razer Iskur com modelos revestidos em tecido

A Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, anuncia novos modelos da sua já conhecida e premiada* família de cadeiras Razer Iskur. A Razer Iskur Fabric e a Razer Iskur Fabric XL têm revestimento em tecido de alta qualidade, são fabricadas com material ultramacio e se destacam pelo conforto e grande durabilidade. Além disso, o modelo Razer Iskur X, que já fazia parte do portfólio da marca, também passa a contar com uma opção em tamanho XL.

Muito pedidas pelos fãs da marca, as novas cadeiras revestidas em tecido são costuradas com fios reforçados e têm alta densidade, características que as tornam ideais para uso diário, sendo inclusive resistente a respingos de água, óleo e sujeira.

A versão em tecido mantém ainda os mesmos suportes e encostos ergonômicos pelos quais a Razer Iskur é conhecida, inclusive um sistema revolucionário de apoio lombar.

As versões XL, tanto da Razer Iskur Fabric quanto da Razer Iskur X, são 15% maiores do que o modelos regulares, proporcionando melhor ajuste para os jogadores a partir de um apoio de costas mais alto e uma base de assento mais larga. As versões XL suportam usuários de até 2,08m de altura e 180 kg, ampliando a acessibilidade a mais usuários.

Para mais informações sobre as novas versões da Razer Iskur, clique aqui

Preço sugerido e Disponibilidade

Razer Iskur Fabric

R$3.499

Disponibilidade no Brasil: Dezembro/2021

Razer Iskur Fabric XL

R$3.999

Disponibilidade no Brasil: Dezembro/2021

Razer Iskur X XL

R$3.999

Disponibilidade no Brasil: Dezembro/2021