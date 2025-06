3S Checkout realiza gestão completa do restaurante

A E-Deploy, empresa brasileira de tecnologia especializada no desenvolvimento de soluções para gestão empresarial com foco em varejo, lança o 3S Checkout, plataforma tecnológica para a transformação digital da experiência de compras. O sistema toma conta de todos os aspectos do restaurante: atendimento, operação, menu, cardápio, produção, relação com a cozinha, automatização de produção e delivery e ainda oferecer relatórios, dashboards e inventário.

A solução é modulada, ou seja, se adequa ao restaurante e às suas necessidades, podendo ter os recursos expandidos caso o proprietário decida ampliar os negócios e/ou abrir filiais. É ideal tanto para um único restaurante quanto para franquias e grandes redes. Todos podem usufruir das vantagens do sistema.

O 3S Checkout é um Delivery Hub, já que realiza uma integração automática do restaurante com os grandes canais de entrega (iFood, Uber Eats, Rappi, entre outros). A solução oferece dados para estratégias de preço para cada canal e para o delivery próprio. Por isso, é uma plataforma que dá liberdade de escolha e realiza integrações democráticas.

É instalado localmente e o sistema não depende de internet para operar. Caso haja problema de conexão, o restaurante consegue funcionar a venda de balcão normalmente, dentro das limitações usuais. Todo o sistema é conectado com a nuvem, com sincronismo de informações.

“Nós conversamos com os restaurantes para saber como os clientes deles se comportam. Com isso, conhecemos as preferências desse consumidor e conseguimos ajudar na oferta da melhor experiência. Além disso, também vamos ao local para saber como é a operação: como são as mesas, como é a cozinha, como é a relação mesa/salão, como funciona o delivery. Conversamos com as equipes também, para entender as rotinas. Com tudo isso oferecemos realmente a melhor solução de POS do mercado”, diz Marcelo Bianchini, diretor de Produtos e Negócios da E-Deploy.

3S

O 3S Checkout atua com o conceito de etapas de compra, sendo:

Shopping: o ato de fazer compras. A solução ajuda os clientes a criar o melhor processo de compra para seus consumidores, criando uma experiência única.

Shopper: o consumidor. O 3S Checkout busca entender o comportamento e ajudar os usuários a fidelizá-lo através de uma excelente experiência de compra.

Shop: o ponto de venda físico. Hoje as vendas acontecem em todos os lugares. Porém, o ponto de venda continua sendo onde as informações se encontram e a “magia” acontece.

“A plataforma da E-Deploy leva todo esse universo em consideração para oferecer ao mercado de foodservice uma plataforma tecnológica antenada ao que há de mais moderno em termos de inovação. O 3S Checkout é flexível, rápido e atende muito bem às necessidades dos restaurantes. E o melhor: com os preços mais competitivos do mercado”, diz Paulo Francez, CEO da E-Deploy.