Labenu promove Hackathon com Accenture e ServiceNow

Labenu , EdTech que oferece cursos voltados para a inclusão de pessoas no mercado de tecnologia, realiza, a partir do dia 25 de setembro, o seu primeiro hackathon, o Tech Start Labenu, em parceria com as empresas Accenture e ServiceNow. O evento busca ser mais uma ferramenta de inclusão de pessoas no mercado de tecnologia, trazendo os mais diversos perfis de profissionais para participar da competição. As inscrições podem ser feitas de 13 a 23 de setembro, de forma gratuita, pelo site: https://www.labenu.com.br/techstart.

A iniciativa, 100% gratuita, acontecerá de forma online no formato de uma maratona de desenvolvimento e conhecimento, tendo como objetivo ensinar ServiceNow para quem participar e ainda possibilitar a contratação de até 50 pessoas pela Accenture ao final do evento, para trabalhar com a ferramenta. Além disso, quem for contratado participará de uma outra qualificação interna da ServiceNow, o NextGen, um programa voltado para dar uma oportunidade para pessoas que desejam entrar no mercado de TI, dando especial atenção para os grupos de baixa representatividade (mulheres, afrodescendentes, LGBTQIA+, etc) a entrarem no mundo de tecnologia com este serviço.

De acordo com o CEO da Labenu, Luciano Naganawa, essa é uma oportunidade aberta a qualquer pessoa e que esteja buscando um desafio profissional. “Não é preciso que o participante saiba programar em ServiceNow. O nosso hackathon será aberto ao público que possui uma graduação (concluída ou em andamento), que seja curioso e aceite um desafio, principalmente em uma área que tem crescido todos os anos, que é a de TI”, afirma.

O objetivo do evento é estimular o pensamento criativo dos participantes, colaboração e cooperação, utilizando ao máximo o produto da ServiceNow. “O mercado de tecnologia apresenta uma demanda muito alta por profissionais qualificados. Estamos muito contentes em fazer parte dessa iniciativa em conjunto com a Accenture e a Labenu, para formar novos jovens talentos para o nosso ecossistema, dando oportunidades para quem está iniciando sua carreira em tecnologia”, pontua Sandro de Camargo, diretor de parceria e alianças para América Latina da ServiceNow.

Mesmo sem experiência prévia com a ferramenta, os participantes receberão treinamento, terão acompanhamento para que possam entregar um bom resultado ao final dos nove dias de evento. Além disso, os participantes também vão concorrer a prêmios de diferentes valores (até um máximo de US﹩3.000,00), entregues aos três primeiros colocados do Hackathon.

Serviço