YOUPIX e ViU Hub apresentam mini-documentário

A YOUPIX, consultoria de negócios para Influence Economy, e a ViU Hub, unidade digital do Grupo Globo, apresentam nesta segunda-feira, 13 de setembro, o mini-documentário: “ViU e YOUPIX apresentam um TBT: do meme ao negócio”, que narra o nascimento, crescimento e a explosão do mercado de criadores no Brasil. O conteúdo, de 15 minutos, será lançado, com exclusividade, durante o YOUPIX Summit 2021: do Meme do Negócio, o maior e mais relevante evento de influência da América Latina, que ocorre em versão totalmente digital e gratuita, entre os dias 13 e 15 de setembro, no canal da YOUPIX, no YouTube.

O curta apresenta uma viagem no tempo e relembra como começou a “Era da Economia dos Creators”, em uma jornada de memes, personagens, tecnologias e comportamentos que revolucionaram o atual mundo da comunicação. Kéfera, Felipe Castanhari, Kibe Loco, Maurício Cid, Cauê Moura, Felipe Neto, Whindersson Nunes, Nátaly Neri são alguns dos nomes que ilustraram essa história, inspiraram pessoas, formaram opiniões e transformaram o meme em um negócio que, hoje, conta com mais de 4 bilhões de usuários e já movimentou um mercado de 1 bilhão de dólares, em 2017.

“Estamos muito orgulhosas com esse documentário que narra uma parte da nossa história ao lado de diversos creators que, ao longo dos últimos 15 anos, se consagraram e se tornaram grandes nomes da Influence Economy no Brasil. Nesse filme, queremos mostrar como esse mercado nasceu e cresceu pra se tornar um negócio que, atualmente, impulsiona positivamente a economia do país. O “ViU e YOUPIX apresentam um TBT: do meme ao negócio”, relembra os momentos marcantes e narra os fatos e contexto que permitiram que essa economia revolucionasse a cultura, a comunicação e os negócios”, comenta Bia Granja, maior especialista em influência digital do país e Co-fundadora da YOUPIX.

“O mini documentário faz um super TBT de 15 anos, trazendo o mercado digital como protagonista. É muito legal ver como se desenvolveram algumas sementes plantadas lá em 2006, com o início do YOUPIX, e em 2016, com o nascimento da ViU. Por isso, essa retrospectiva, uma co-produção de ViU e YOUPIX, chega para celebrar a potência crescente dos negócios digitais e os diversos talentos profissionais que continuam investindo e trabalhando para o desenvolvimento do mercado de influência.”, comenta Vanessa Oliveira, Diretora da ViU Hub.