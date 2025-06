Mais de 1.000 vagas abertas na área tecnológica

3778, healthtech de gestão integrada em saúde corporativa baseada em dados, acaba de lançar 100 vagas para a área de tecnologia, variando entre presencial e home office, PJ e efetivo, e entre elas estão Cientista de Dados Júnior e Sênior e Engenheiro de Dados Júnior e Sênior, além de outras. As inscrições podem ser feitas no site da empresa.

Ativy:

A Ativy, ecossistema de empresas de tecnologia integrada, está com cinco vagas abertas para o setor tecnológico, como Analista de Suporte de TI Júnior, Líder Técnico de Suporte TI e Estágio Suporte TI, por exemplo. Os interessados podem se inscrever através deste link.

Mutant:

A Mutant, especialista em business performance, está com 13 vagas abertas, a maioria para o setor de tecnologia. A empresa oferece serviços que melhoram o relacionamento entre empresas, marcas e clientes, por meio de soluções para humanização das relações digitais. As vagas são para cargos como: Analista de Control Desk, Especialista de Redes, Desenvolvedor Android, Desenvolvedor Node Js, entre outros. Para se inscrever, basta acessar o link.

Spot Metrics:

A Spot Metrics, plataforma de inteligência de dados e CRM para o varejo offline, está com uma vaga CLT ou PJ para Desenvolvedor de Front-End.

A vaga é presencial para residentes do Rio de Janeiro e região, mas pessoas de outras localidades também podem se candidatar para trabalhar em home office. Os interessados podem se candidatar no LinkedIn da empresa pelo link.

Invillia:

A Invillia, multinacional brasileira que cria produtos e serviços digitais para game-changers globais, prevê a abertura de 500 vagas até dezembro deste ano. A companhia, presente em mais de 200 cidades e 7 países, conecta talentos do Brasil e do mundo para ajudar na aceleração do crescimento digital de outras empresas.

Atualmente, a empresa conta com mais de 35 vagas abertas para contratação imediata, em regime CLT, para diferentes níveis de conhecimento em áreas de tecnologia, como Desenvolvedor Python, Java, iOS, Android, Mobile; além de posições para os setores de Cibersegurança, Infraestrutura, Designer UX/UI, DevOps, entre outros. Todas as vagas podem ser conferidas no link.

Facily:

A Facily, primeira plataforma de social commerce da América Latina, está com 14 vagas para a área de produto e desenvolvimento. As oportunidades são em sistema de home office e as contratações são CLT. Os interessados podem se candidatar aqui.

Contabilizei:

A Contabilizei, empresa pioneira que transformou o mercado de contabilidade no Brasil, está com mais de 130 novas vagas abertas para atuação em todo país e em diferentes áreas de atuação.

As mais de 130 oportunidades são nas áreas de engenharia, produto, marketing, vendas, contabilidade, fiscal, financeiro e recursos humanos. Há vagas para atuação remota e também presencial. As inscrições podem ser realizadas no site.

KingHost:

A KingHost, empresa de soluções digitais, sediada em Porto Alegre (RS), está buscando profissionais de todas as regiões do Brasil para as seguintes posições: Analista de RH (T&D = Treinamento & Desenvolvimento), Analista de Desenvolvimento Pleno e Estagiário de Suporte Técnico N1. Os interessados devem estar alinhados com as skills de cada vaga e com o propósito da empresa. Os currículos devem ser enviados para o e-mail [email protected]. A KingHost oferta serviços que incluem desde computação na nuvem até ferramentas que otimizam o posicionamento dos sites nos buscadores online, a empresa conta com uma base com mais de 65 mil clientes e 300 mil sites hospedados em sua plataforma.

Divibank:

A Divibank é uma fintech localizada em São Paulo que tem o objetivo de providenciar capital para PMEs e startups que anunciam no mundo online A startup trabalha com o modelo de revenue sharing e proposta de smart money. A empresa está com duas vagas para full stack pleno/sr. A Divibank procura pessoas com boa atitude e vontade de construir uma empresa fora de série e oferece seguro de saúde e dental, férias flexíveis, oportunidade de ter uma participação na empresa e horário de trabalho flexível. Os currículos podem ser enviados pelo linkedin.

Blu:

A Blu, fintech pioneira no desenvolvimento de soluções de gestão de recebíveis de cartão de crédito, passa por um novo momento de expansão e possui hoje mais de 100 vagas abertas em diversas áreas e níveis. A contratação é CLT e possui uma série de benefícios, como vale alimentação e refeição, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio internet, entre outros. As oportunidades são no regime home office e aceitam candidaturas de todo o Brasil. Mais informações podem ser encontradas na plataforma da empresa disponível no site.

SysMap Solutions:

A SysMap Solutions, empresa especializada em apoiar a transformação digital por meio de integração de sistemas e consultoria em processos de tecnologia, possui atualmente mais de 300 vagas abertas, sendo muitas delas na área de Salesforce, para diversos perfis, como desenvolvedores, líderes técnicos e especialistas Vlocity. As oportunidades também abrangem as áreas de dados, desenvolvedores Full Stack, Back-end e Front-end, designers UX e UI, arquitetos de microsserviços, executivos de negócios, entre outras. As vagas são, na maioria, para trabalhar remotamente. Os profissionais podem consultar mais informações sobre as vagas e se candidatar pelo link.

Laura:

A Laura, startup que utiliza a Inteligência Artificial para a democratização da saúde, está com duas vagas abertas em Curitiba (PR), com possibilidade de trabalho remoto. As oportunidades são para Pessoa Coordenadora em Customer Experience e Analista de Desenvolvimento. Os interessados podem se candidatar pelo link.

Grupo Tapps:

O Grupo Tapps está com 11 vagas de emprego abertas para a Tapps Games, Tapps Ventures, Venturion (estúdio de experiências imersivas) e Team Upp (consultoria especializada em gamificação e bem-estar dos colaboradores). Para a Tapps Games, as vagas são Analistas de Planejamento Estratégico II, Artista de Jogos II, Pessoa Coordenadora de Desenvolvimento de Jogos, Pessoa Desenvolvedora de Jogos II e III, Game Designer II e Tech Artist. Na Venturion, as possibilidades são para Account Executive, Analista de Projetos I e Pessoa Diretora de Arte. Já as oportunidades da Tapps Ventures e da Team Upp são, respectivamente, para Analista de Marketing Digital e Growth II e Estágio em Community Management. Aqueles que tiverem interesse, devem se candidatar por meio do site.

Mundiale:

Pensando em aumentar a presença feminina no mercado tecnológico, a Mundiale, empresa referência em conversational commerce e experiências digitais, abriu duas vagas afirmativas para mulheres. As novas oportunidades são destinadas para quem está iniciando a sua jornada profissional na área de tecnologia – estágio em Software Development – e para mulher que já conta com bagagem e gostaria de assumir um cargo de liderança – Tech Lead. Nesse caso, a candidata não precisa ter exercido essa função anteriormente, mas é necessário ter experiência em Node.js, mensageria de alta performance com Apache Kafka e RabbitMQ, arquitetura e desenvolvimento de microsserviços, e testes automatizados. As candidatas interessadas podem acessar o link e realizar a inscrição.