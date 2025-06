Soul TV fecha acordo com CNN Brasil para streaming e abre modelo à la carte de assinatura

A Soul TV, plataforma streaming de TV interativa e primeira social TV do mundo, acaba de fechar acordo com a CNN Brasil para transmissão do canal de notícias 24 horas por dia. A estreia aconteceu na segunda-feira (06), marcando o lançamento de modelo à la carte da plataforma. Em setembro e outubro, os mais de 100 mil usuários cadastrados na Soul TV terão acesso gratuito à programação. A partir de novembro, um valor mensal promocional será oferecido e a partir de janeiro de 2022, será cobrado o valor integral.

Além da transmissão de conteúdo na íntegra, a Soul TV oferece a todos os canais o modelo de anúncio clicável (T-Commerce), exibido na tela sem atrapalhar a experiência do telespectador. Por meio da interação entre televisores e celulares em apenas um clique, o formato exclusivo permite fazer compras por meio da plataforma ou acessar conteúdos exclusivos, funcionando como um canal de marketing, com publicidade interativa e endereçável.

Outra ferramenta da Soul TV que pode ser utilizada é o recurso de social TV, também inédito da plataforma. O recurso conecta aparelhos de TVs conectadas (smart TVs) e celulares em uma grande rede social, onde as pessoas poderão adicionar amigos e interagir por meio de stickers personalizados durante as transmissões.

“Somos uma plataforma democrática, abrigando canais abertos, por assinatura, pay per view e VoD. A entrada da CNN Brasil na Soul TV reforça nosso propósito de promover a inclusão digital. Nesse sentido, se trata de um exemplo claro de como canais pagos podem migrar, perfeitamente, para o streaming e continuar com o sistema de assinatura para liberar o conteúdo. Nossa missão é possibilitar a distribuição de conteúdo globalmente para um número cada vez maior de pessoas de forma gratuita ou por um custo acessível”, explica Ricardo Godoy, CEO e head de Inovação e Transformação Digital da Soul TV. A plataforma conta com Winston Ling como investidor anjo.

Há mais de um ano e meio no ar, a CNN Brasil tem se destacado no segmento de mídia. Os investimentos na entrega de conteúdo multiplataforma e a atuação independente da linha editorial conquistou não só audiência e credibilidade, mas diversas premiações no ano passado.

“Estamos muito felizes com a parceria e a opção de estender nossa distribuição para os assinantes da Soul TV no Brasil”, destaca Anthony Doyle, VP de Distribuição da CNN Brasil. O acesso ao canal da CNN Brasil na Soul TV pode ser feito via TVs conectadas, da Samsung e LG ou por meio de download da plataforma em smartphones, tanto iOS quanto Android.