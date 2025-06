Novo software AMD Radeon traz overclocking automático, suporte para Windows 11 e Smart Access Memory para série RX 5000 – além de FSR expandido

A AMD lançou o software Radeon Adrenalin versão 21.9.1 trazendo novos recursos e suporte expandido, permitindo que os jogadores de Radeon extraiam o máximo de seus sistemas com tecnologia AMD. Os destaques incluem:

Os jogadores com placas gráficas Radeon Série RX 6000 e Processadores Série Ryzen 5000 para desktop agora podem desfrutar de uma experiência de overclocking simplificada e fácil de usar. O Radeon Software Adrenalin 21.9.1 traz o ajuste de desempenho de Ryzen e Radeon juntos em uma guia simples de usar, incluindo um recurso de overclocking automático para aumentar o desempenho em placas de vídeo Radeon RX Série 6000 e CPUs Ryzen Série 5000. Suporte ao software Radeon para Microsoft Windows 11 : O novo driver do Windows 11 da AMD.com traz otimizações de desempenho e recursos poderosos como Radeon Boost, Radeon Anti-Lag e Radeon Image Sharpening para melhorar o desempenho, reduzir a latência e aprimorar os visuais em PCs com Windows 11.

A AMD continua colaborando com parceiros para desenvolver e expandir constantemente a biblioteca de jogos com AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Com o apoio de vários desenvolvedores, o recurso de aprimoramento espacial revolucionário da AMD está agora disponível em 27 títulos emocionantes desde seu lançamento em junho. As últimas adições incluem:

A Chinese Ghost Story

Arcadegeddon

Black Desert

Chernobylite

Dota 2

Edge of Eternity

Elite Dangerous: Odyssey

Marvel’s Avengers

Myst

Necromunda: Hired Gun

NiShuiHan

Resident Evil Village

The Medium

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

Além disso, hoje DEATHLOOP deve lançar sua implementação FSR e, nas próximas semanas, World War Z: Aftermath, JX3, F1® 2021 e No Man’s Sky também devem adicionar suporte para FSR, que oferece alta taxa de quadros e incrível fidelidade visual em mais de 100 processadores e GPUs tanto AMD quanto de marcas competidoras.

Os jogadores podem baixar a versão mais recente do software Radeon aqui e aprender mais sobre o a versão Adrenalin 21.9.1 no blog global da AMD aqui.