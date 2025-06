Inovando seu modo de jogar, Opera GX integra CORSAIR iCUE para dar um toque de cor à sua navegação

O Opera GX está apresentando a integração iCUE que faz com que o equipamento CORSAIR responda dinamicamente à navegação. A partir de hoje, sempre que o usuário iniciar o navegador, abrir uma nova guia, concluir o download de um arquivo ou concluir qualquer outra tarefa de navegação, seu equipamento CORSAIR responderá com um conjunto de efeitos personalizados da equipe de design do Opera GX – garantindo ainda o Opera GX como uma ferramenta essencial para todos os jogadores.

“Vamos combinar: é preciso manter o foco enquanto se joga, então os jogadores podem querer pegar leve com seus efeitos RGB. Como navegador, o Opera GX é o lugar perfeito para eles realmente se soltarem e fazerem o setup brilhar por meio de cores e animações”, disse Maciej Kocemba, chefe do Opera GX.

Lançado em 2019 durante a E3 em Los Angeles, o Opera GX é o primeiro navegador do mundo projetado para jogadores pensado para suas preferências.

“Estamos entusiasmados em ajudar a aprimorar a experiência de navegação do Opera GX ainda mais com o suporte iCUE”, disse Lauren Premo, Diretor de Marketing de Jogos da CORSAIR. “É incrível ver o que é possível com o ecossistema iCUE quando combinado com parceiros criativos como o Opera.”

O Opera GX visa trazer a experiência de jogo envolvente para a navegação. É o primeiro navegador com trilha e efeitos sonoros dinâmicos. Foi também o primeiro navegador a incluir suporte nativo a Discord e Twitch. Agora, com a inclusão do software CORSAIR iCUE, a GX vai iluminar todo o seu equipamento CORSAIR, da memória ao mouse, com animações personalizadas sempre que você iniciar o navegador, abrir novas abas, terminar o download de um arquivo ou ativar a RAM, CPU e limitadores de rede.

Os jogadores podem escolher um dos vários temas de animação predefinidos ou ir mais fundo e escolher individualmente um dos efeitos adicionais. Eles também podem importar qualquer gif e usá-lo para uma tarefa específica que fazem no navegador, com apenas um clique.

O Opera GX também exibirá um GIF no teclado CORSAIR sempre que você receber uma notificação do Discord, Twitch, Telegram, Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp ou Instagram.

Os efeitos iCUE não são exibidos continuamente, mas sim quando algo ocorre no navegador. A fim de evitar distrações de jogos noturnos ou sessões de binge-watch, eles podem ser escurecidos no modo de tela cheia.

Os jogadores do Opera GX podem começar a desfrutar dos recursos do iCUE agora com a atualização mais recente do navegador. Os jogadores que ainda não assumiram o controle de sua experiência de navegação online podem participar da ação baixando-o na página inicial do Opera GX e juntando-se à forte comunidade de 9 milhões de usuários ativos.

Opera GX

Opera GX cresceu recentemente para mais de 9 milhões de jogadores ativos por mês. Junto com inúmeras opções de personalização, incluindo temas de cores, efeitos sonoros, música de fundo e um design inspirado em jogos, GX inclui CPU, RAM e limitadores de largura de banda de rede que diminuem a necessidade de recursos do navegador, deixando mais recursos do computador para jogos. O navegador também inclui o recurso Hot Tabs Killer, que permite aos usuários “matar” as guias que mais drenam recursos e o GX Cleaner para limpar os arquivos antigos indesejados. Opera GX lançou seu próprio servidor Discord que agora tem quase 350 mil membros.