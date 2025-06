Três vantagens do Smart Monitor M5, da Samsung, para quem estuda em casa

O mundo vive uma transformação: depois de décadas de tentativas tímidas quanto à implementação de rotinas de trabalho e estudo remoto, hoje essas modalidades representam boa parte do que nos acostumamos a chamar de “novo normal”. A tecnologia, como sempre, evoluiu não apenas para acompanhar o fluxo dessas mudanças, mas, principalmente, para melhorar a qualidade de vida de quem mora, trabalha e estuda, às vezes, no mesmo ambiente.

Conciliar várias atividades em um único cômodo é algo que demanda atenção especial, principalmente na estrutura do espaço e na manutenção do foco frente aos diferentes estímulos. Mas quando crianças e adolescentes precisaram se adaptar a uma nova rotina de estudos, seja em EAD (educação à distância) ou home schooling (que começa a ser adotado legalmente em algumas localidades brasileiras), o desafio se mostrou bem maior. Para atender a essa demanda, a Samsung lançou no Brasil o Smart Monitor M5¹, de 24”, um produto híbrido e funcional, criado para facilitar o dia a dia de estudantes que passam boa parte do tempo em frente a uma tela.

Confira os principais recursos que tornam este lançamento da Samsung a melhor opção para estudar em casa:

Maior conforto visual

O modo Eye Saver, que minimiza a luz azul do Smart Monitor para trazer mais conforto visual ao usuário, se mostra essencial não só para quem faz longas jornadas de trabalho, mas também para quem passa dias e noites estudando, às vezes por muitas horas seguidas. O Flicker Free é outra vantagem, já que remove a tremulação causada pelo brilho na tela, diminuindo o cansaço ocular. O recurso Adaptative Picture, que ajusta automaticamente a cor e o brilho do display, também possibilita uma alta qualidade de imagem em qualquer ambiente. Tudo projetado para que os olhos sintam o mínimo de cansaço.

Conectividade facilitada

O Smart Monitor conta com um acesso fácil ao Office 365², que permite a abertura, edição e salvamento de arquivos direto na nuvem – tudo com uma conexão simples e sem cabos. O acesso remoto ao computador principal do estudante é outra vantagem, assim como a funcionalidade Tap View³, em que basta aproximar o smartphone Galaxy na lateral do monitor para espelhar os conteúdos em uma tela grande de maneira simples e rápida. O Smart Monitor também é o único monitor no mundo compatível com a tecnologia Air Play 2⁴.

Depois da aula

Se os recursos do Smart Monitor são ideais para quem acompanhar aulas online e mantém uma rotina equilibrada de estudos, também são ótimos para os momentos de lazer e descanso. O Smart Hub e o sistema operacional Tizen, o mesmo das TVs Samsung, permitem acesso aos serviços de vídeo on demand, como Netflix e YouTube, bastando uma conexão Wi-Fi. Com controle remoto e dois alto-falantes integrados de 5W cada, o aparelho se adapta completamente às necessidades do usuário quando o assunto é consumo de conteúdo.

¹ Preço sugerido: R$ 1.849,00.

² Windows 10 Pro, Mac OS 10.5 ou superior e configurações de rede compatíveis são necessários para este recurso. Requer assinatura do Microsoft Office 365. Conteúdo na tela simulado para fins de demonstração. O recurso de ‘Remote Access’ será atualizado para ‘PC on Screen’ a partir de junho de 2021.

³ Na primeira configuração, será necessário autorizar o espelhamento do conteúdo; nos usos seguintes do recurso, não será mais preciso passar por esse processo de autorização.

Compatível com os celulares Galaxy Z Flip and Fold, Galaxy S8 e superior, Galaxy Note 8 e superior, Galaxy A6+ e superior, Galaxy J8 e superior, Galaxy Tab S3 e superior, Galaxy Tab A 8.0 (2017 e superior) Galaxy Tab A 10.1 (2016 e superior) com sistema Android a partir da versão 8.1 e para o aplicativo SmartThings a partir da versão 1.7.47

⁴ O AirPlay2 é uma marca registrada da Apple Inc. ou de suas subsidiárias.