A nova câmera HERO10 Black, da GoPro, oferece mais qualidade de imagem, mais velocidade e facilidade revolucionária

Hoje, a GoPro (NASDAQ: GPRO) anuncia sua nova câmera principal, a HERO10 Black, que traz o GP2, seu novo processador de alto desempenho. Ele oferece qualidade de imagem inovadora e taxas de quadros de vídeo alucinantes, permitindo que a HERO10 Black capture vídeos 5,3K realistas a 60 quadros por segundo, vídeos 4K a 120 quadros por segundo e vídeos 2,7K a incríveis 240 quadros por segundo. O novo processador também permite a estabilização de vídeo HyperSmooth 4.0, estabelecendo mais uma vez um novo padrão, e garante que a HERO10 Black capture o vídeo mais estável que você já viu em qualquer câmera.

A HERO10 Black produz fotos de 23 megapixels com resolução mais alta, desempenho aprimorado em condições de baixa luminosidade e uma interface de usuário significativamente mais rápida, tudo isso graças ao desempenho aprimorado do novo processador GP2 da câmera.

A HERO10 também é ligada à nuvem. Quando conectada para carregar, a câmera enviará automaticamente fotos e vídeos recém-capturados para sua conta GoPro. Esse recurso, juntamente com o backup ilimitado na nuvem das suas fotos e vídeos GoPro com qualidade original, está disponível para assinantes GoPro por R$ 15,90 por mês ou R$ 159,90 por ano.

A HERO10 Black está disponível no mercado brasileiro a partir de hoje com o preço sugerido de R$5.199,99 no GoProBR.com e a partir de amanhã nos demais varejos. Para quem é assinante GoPro, a câmera conta com o preço de US$399,98 no site global GoPro.com antes dos impostos de importação e frete.

“A HERO10 Black é uma das câmeras mais impressionantes do mundo, independentemente do preço”, afirma Nicholas Woodman, fundador e CEO da GoPro. “Parabéns às nossas equipes de produto e engenharia por criarem uma décima edição tão digna da nossa amada câmera HERO”.

Qualidade de imagem e estabilização de vídeo inovadoras

O novo processador GP2 da HERO10 Black é combinado com um sensor de resolução ultra-alta de 23,6 megapixels para permitir uma qualidade de imagem incrivelmente realista. A resolução de vídeo mais elevada da câmera de 5,3K oferece 91% mais resolução do que 4K e 665% mais resolução do que 1080p HD, a impressionantes 60 quadros por segundo, permitindo uma reprodução fluida e duas vezes mais câmera lenta. O vídeo 4K pode ser capturado a 120 quadros por segundo (câmera quatro vezes mais lenta) e o vídeo 2,7K pode ser capturado a 240 quadros por segundo (câmera oito vezes mais lenta).

O novo processador GP2 também proporciona algoritmos de vídeo aprimorados, incluindo mapeamento local de tons (LTM) e redução de ruído 3D (3DNR), que capturam detalhes mais precisos, texturas mais realistas e melhor contraste, mesmo em condições de baixa luminosidade.

Além das fotos de 23 megapixels, a HERO10 Black possibilita capturas de 19,6 megapixels a partir de vídeos 5K 4:3 e capturas de 15,8 megapixels em vídeos 5,3K a 60 quadros por segundo, ideal para capturar imagens estáticas incríveis de esportes e atividades de ritmo acelerado.

A incrível estabilização de vídeo da GoPro na câmera ficou ainda melhor com o HyperSmooth 4.0, garantindo que a HERO10 Black suavize até mesmo suas aventuras mais agitadas. A funcionalidade de nivelamento de horizonte na câmera tira proveito de um limite maior de inclinação de 45° em configurações de alto desempenho, até 27°, fazendo com que até suas fotos e vídeos mais caóticos fiquem estáveis e com estabilidade profissional.

Acesso mais rápido ao seu conteúdo GoPro

A HERO10 Black oferece três maneiras de acessar suas fotos e vídeos de forma prática, incluindo:

• Envio automático das fotos e vídeos mais recentes para sua conta GoPro na nuvem enquanto a câmera estiver carregando;

• Descarregamento sem fio da câmera para o aplicativo Quik em velocidades até 30% mais rápidas com a HERO10 Black;

• Uma nova opção de descarregamento com fio USB que transfere conteúdo da câmera para o aplicativo Quik no seu celular a velocidades até 50% mais rápidas do que a conexão sem fio.

Embalagem sem plástico com estojo reutilizável

A GoPro está comprometida com a utilização de embalagens ecologicamente corretas e sem plástico em todos os seus produtos. A embalagem da HERO10 Black não é nem uma embalagem em si, mas sim um estojo de viagem durável e de alta qualidade, criado para guardar outros suportes e acessórios GoPro.

“Estamos tão empenhados em reduzir o impacto da GoPro no meio ambiente quanto com a produção das câmeras e soluções de software de imagem mais versáteis do mundo”, diz Woodman.

Recursos da HERO10 Black:

• Processador GP2 totalmente novo

• Vídeo: 5,3K60, 4K120, 2,7K240

• Capturas de vídeos: até 19,6 megapixels

• Fotos: 23 megapixels

• Desempenho aprimorado sob baixa luminosidade

• Mapeamento local de tons (LTM) e redução de ruído 3D (3DNR)

• Estabilização de vídeo HyperSmooth 4.0 de última geração

• Aumento do limite de inclinação do nivelamento de horizonte em 45° para vídeos de 4K60, 2,7K120 e 1080p120

• Display colorido frontal com taxas de quadros mais elevadas para uma visualização ao vivo mais estável das suas fotos

• Display de toque traseiro mais rápido e ágil com zoom de toque

• Transferência de conteúdo mais rápida

• Três formas de transferir conteúdo: envio para a nuvem, descarregamento sem fio e nova transferência com fio para seu celular

• Nova tampa para lente protetora com design hidrofóbico que repele água

• Bateria recarregável removível de 1.720 mAh

• TimeWarp 3.0 com velocidade real e meia velocidade

• Recurso de transmissão ao vivo em 1080p com o HyperSmooth 4.0. Estabilização de vídeo

• Modo Webcam em 1080p

• Recursos avançados: HindSight, LiveBurst, Captura programada e Duração da captura

• SuperFoto + HDR

• Vídeo com lapso noturno

• Fotos em RAW

• Lentes digitais que oferecem perspectivas ultra-amplas (SuperView), amplas, lineares e estreitas

• Controle por voz com 13 comandos em 11 idiomas + 6 sotaques

• Três microfones com redução avançada de ruído do vento

• Áudio estéreo + RAW

• Atalhos na tela + predefinições personalizadas

• Hastes de montagem dobráveis integradas para prender a câmera aos suportes GoPro

• Resistente + à prova d’água a até 10m

• Compatível com recarregamento rápido

• Compatível com Módulo de mídia, Módulo de display, Módulo de iluminação e Módulo de lente Max (suporte a ser lançado após a atualização do firmware)

Million Dollar Challenge da HERO10 Black

Pelo quarto ano consecutivo, a GoPro desafia seus usuários a criar o vídeo de destaque para a sua nova câmera principal. Aberto apenas aos usuários da HERO10 Black, o Million Dollar Challenge concederá uma parte igual de US$1.000.000,00 aos criadores dos clipes que forem escolhidos para o vídeo do Million Dollar Challenge da HERO10 Black, que será lançado em dezembro de 2021.

A partir de hoje, os usuários da HERO10 Black estão convidados a capturar e enviar seus clipes de vídeo para o Million Dollar Challenge, pelo site MillionDollarChallenge GoPro .com/ MillionDollarChallenge. O prazo para envio terminará em 1º de dezembro, às 23h59, horário da Califórnia.

Sorteio H10 Black Brasil

Pelo segundo ano consecutivo, os fãs brasileiros poderão participar de um sorteio com produtos da GoPro no e-commerce local, basta conferir as regras no site Sorteio HERO10 Black a partir de hoje. Para concorrer, você precisa seguir os canais brasileiros da marca nas redes sociais e ser usuário do aplicativo Quik. O resultado será divulgado no canal brasileiro da marca no YouTube, no final desse mês quando ela apresentará um conteúdo exclusivo para o público local.

Como tornar-se um assinante GoPro

Com uma assinatura GoPro, os clientes curtem a melhor experiência com a HERO10 Black:

• Envio automático para a nuvem enquanto a câmera está carregando;

• Backup na nuvem ilimitado das suas fotos e vídeos com qualidade original;

• Uso ilimitado do aplicativo Quik, incluindo as ferramentas de edição premium;

• Descontos nas compras de câmera nova

• Até 50% de desconto em suportes, acessórios e equipamentos de lifestyle no site GoPro.com

• Transmissão ao vivo em 1080p com qualidade premium para contas de assinantes no site GoPro.com

A assinatura GoPro está disponível por R$ 15,90 ao mês ou R$ 159,90 por ano.