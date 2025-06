Motorola lança o moto g50 5G no Brasil com a Claro

A Motorola busca desenvolver aparelhos que permitam aos seus consumidores superar limites e conquistar seus objetivos por meio da tecnologia. Hoje, a marca anuncia a chegada do moto g50 5G no Brasil: o smartphone compatível com tecnologia 5G mais acessível do seu portfólio, que oferece desempenho incrível, sistema de câmera tripla, tela com taxa de atualização de 90 Hz e duração de bateria para mais de dois dias². O aparelho chega ao mercado em uma parceria com a operadora Claro e funciona na rede 5G DSS da operadora.

Com a tela do moto g50 5G, a experiência de entretenimento é elevada ao próximo nível. A taxa de atualização de 90 Hz deixa os jogos incrivelmente suaves e fluidos, e a relação de 20:9 na tela Max Vision HD+ de 6,5 polegadas deixa os conteúdos ainda mais imersivos. O moto g50 5G vem com uma bateria de 5.000 mAh, que mantém o usuário em ação por mais de dois dias.

O versátil sistema de câmera com sensor principal de 48 MP proporciona opções para capturar de forma criativa todos os momentos. A tecnologia Quad Pixel garante que todas as fotos sejam nítidas e claras, graças à sensibilidade à luz quatro vezes maior. E, para ambientes realmente escuros, a Motorola oferece o modo Night Vision.

Com a câmera Macro dedicada, você chega 2,5 vezes mais perto dos objetos para capturar todos os detalhes. Além disso, a câmera principal usa o sensor de profundidade para desfocar o segundo plano automaticamente para que você tenha um toque profissional em suas fotos.

O desempenho incrível desse dispositivo se deve ao processador octa-core MediaTek Dimensity 700 de 2,2 GHz, com memória RAM LPDDR4X de até 2,133 MHz e armazenamento rápido UFS 2.2, que possibilita streaming de dados a 1 GB/s, quatro vezes mais rápido que smartphones-padrão com eMMC. Isso assegura que o usuário possa editar fotos sem esforço, compartilhar conteúdo rapidamente e curtir jogos com incríveis gráficos num instante. O moto g50 5G vem com 128 GB de armazenamento interno3 – suficiente para filmes, fotos, músicas, apps e jogos. E ainda é possível acrescentar mais 1TB com um cartão microSD4.

Inovações de software

Com o moto g50 5G, o usuário sempre terá acesso fácil ao Google Assistente5. Basta pressionar o botão dedicado na lateral do aparelho, para habilitar o comando de voz e pedir respostas do Google Assistente. Não é preciso digitar, tocar ou arrastar.

E, ao invés de duplicar as funcionalidades que o Google já traz no Android, a Motorola opta por incrementá-las com um conjunto abrangente de ferramentas com o My UX. Com ele, os usuários podem acessar suas músicas, vídeos e jogos com configurações customizadas. Como o My UX não interfere com a experiência do Android puro, os usuários podem curtir todo o poder do Android 11 sem camadas de software adicionais nem aplicativos duplicados. É possível explorar melhor a gestão de conversas em aplicativos de mensagens, ter um controle melhorado de dispositivos conectados e uma abordagem mais prática de privacidade de dados.

A segurança é um tema muito importante para os clientes, e uma prioridade para a Motorola. É por isso que os smartphones da marca sempre contam com altos padrões de segurança. Com o moto g50 5G, o usuário conta também com o ThinkShield for Mobile, que oferece proteção melhorada em todos os níveis, com uma cadeia de confiança mais segura e certificações de segurança adicionais. Além disso, oferecemos serviços adicionais para os nossos clientes B2B.

Disponibilidade

“O moto g50 5G chega ao Brasil por meio da grande parceria entre Claro e Motorola. E a venda deste produto é exclusiva da operadora, com os aparelhos disponíveis nas lojas online e físicas da Claro e em todos os nossos parceiros”, comenta Edival Almeida, Diretor de Estratégia de Aparelhos da Claro.

O smartphone é totalmente compatível com a rede de quinta geração da Claro – pioneira na implantação do 5G DSS no Brasil, com conexões até 12 vezes mais velozes que o 4G convencional. E é o mais acessível do mercado com a tecnologia disponível.

“A Claro não poderia ficar de fora do lançamento do moto g50 5G. Para o aparelho, preparamos uma oferta especial para que todos possam ter seu primeiro smartphone 5G e 5G DSS, em que o moto g50 5G sai por R$ 1.299 à vista, ou em até 21x de R$ 61,99 no Claro Pós-Pago 25GB. Caso o cliente opte pelo Combo Multi 50GB + 25GB, o aparelho sai por R$999, ou em 21x de 47,99.”, complementa Edival.

Todos os planos pós-pagos da Claro contam ainda com o Extraplay, uma franquia extra exclusiva de dados, para uso nos aplicativos de streaming de vídeo compatíveis com a funcionalidade, incluindo o NOW, Netflix, YouTube, Twitch, GloboPlay e PlutoTV. O moto g50 5G está disponível nas lojas físicas e online da Claro, nas cores Azul e Verde. Para mais informações, acesse: https://www.claro.com.br/.

O moto g50 5G também poderá ser encontrado nos canais próprios da Motorola, incluindo a Loja Online (www.motorola.com.br) e as Moto Stores localizadas nos principais shoppings centers do Brasil.

Avisos Legais

Certas características, funcionalidades e especificações de produto podem depender de rede e estão sujeitas a termos, condições e taxas adicionais. Todas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. MOTOROLA, o Logotipo Estilizado M, Moto e a família MOTO de marcas são marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. GOOGLE e Android são marcas registradas de Google LLC. microSD é uma marca registrada de SD-3C, LLC. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos titulares. © 2021 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

*Plano de serviço 5G e cobertura de rede 5G necessários; disponíveis somente em regiões selecionadas; o dispositivo não é compatível com todas as redes 5G; cobertura/compatibilidade podem ser expandidas para regiões adicionais no futuro. Contate sua operadora para obter detalhes.



1. Aparelho compatível com a tecnologia 5G (frequências descritas na página do produto). Requer SIM (chip) com serviço 5G habilitado. Consulte as operadoras sobre planos de serviço, prazos e disponibilidade da tecnologia 5G. A disponibilidade da rede e bandas de operação suportadas pelo dispositivo estão sujeitas a variação dependendo do país, do provedor de rede e do plano de dados contratado pelo usuário.

2. Todas as declarações sobre a duração da bateria são aproximadas e têm como base o usuário regular, conforme testes com um perfil de uso misto (que inclui tempo de uso e em espera) sob condições de rede ideais. O desempenho real da bateria pode variar e depende de muitos fatores, como intensidade do sinal, configurações do dispositivo e da rede, temperatura, condição da bateria e padrões de uso.

3. O armazenamento disponível para o usuário é menor (aproximadamente 110 GB) devido ao software pré-carregado e está sujeito a alterações sem aviso prévio por causa das atualizações de software.

4. A expansão da memória pode ser feita através de um cartão de memória padrão microSD, não incluso. O sistema operacional e/ou aplicativos podem ter limitações quanto à instalação, gravação ou cópia de conteúdos no cartão de memória.

5. Google Assistente é uma marca comercial da Google LLC. Não está disponível em todos os idiomas. Encontre uma lista dos idiomas em que o Google Assistente está disponível atualmente em assistant.google.com.