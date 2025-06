Call of Duty®: Vanguard – o Beta aberto chega este fim de semana para todas as plataformas

A Sledgehammer Games está convocando todos os fãs de Call of Duty para jogar este Beta por tempo limitado de Call of Duty: Vanguard e trazer o feedback da comunidade crucial para criar a melhor versão final do jogo que será lançado dia 5 de novembro.

Lembrando que o jogo tem lançamento marcado para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox® Series X|S, Xbox One® e PC pela Battle.net. Call of Duty: Vanguard estará disponível exclusivamente em cópias digitais no Brasil. O novo título da franquia será lançado com a maior oferta multijogador em day one da história de Call of Duty, além de uma campanha eletrizante com personagens inspirados em heróis de guerra reais e o primeiro crossover Zumbi da franquia.

Todos os jogadores de todas as plataformas poderão experimentar o Beta por um período, com aqueles que fizeram a pré-venda tendo acesso antecipado e mais dias para aproveitar. Além de um primeiro olhar no multijogador de Vanguard, todos que participarem do Beta terão a chance de ganhar um projeto de arma exclusivo disponível no lançamento do jogo dia 5 de novembro e também progresso contínuo para o Passe de Batalha da Temporada 5 de Warzone Black Ops Cold War. E os jogadores de Call of Duty®: Mobile também ganham recompensas, o Operador Arthur Kingsley estará disponível logo após o fim do Beta para aqueles que tiverem participado de um dos finais de semanas do teste. Para mais informações sobre estas recompensas basta acessar este post.

VEJA AQUI AQUI OS PRIMEIROS VÍDEOS DO MULTIJOGADOR

Passado o fim de semana 1 (de 10 a 13 de setembro), de acesso antecipado exclusivo para PlayStation, está na hora de todas as plataformas receberem o Beta de Call of Duty: Vanguard. De 16 a 17 de setembro, o Beta* será destinado para todos os jogadores de PlayStation e em acesso antecipado (ou seja, para jogadores que fizeram a pré-venda) no Xbox e PC. Já a partir do dia 18, às 14h, o beta fica 100% aberto para todos os jogadores em todas as plataformas, sem necessidade de pré-venda, precisando apenas de uma conexão à internet**. Veja abaixo mais detalhes sobre as datas, incluindo as especificações mínimas e recomendadas para a melhor experiência do Beta no PC.

O Beta de Call of Duty: Vanguard traz o modo Patrulha (novo), Mata-Mata em Equipe, dominação e Baixa Confirmada, além do Batalha dos Campeões – apresentado no Alpha. Além dos três mapas do fim de semana 1 (Hotel Royal, Gavutu e Red Star), o fim de semana 2 traz também o mapa Eagle’s Nest. Durante o Beta já é possível experimentar algumas das principais novidades de Vanguard, como o Ritmo de Combate, que permite que o jogador escolha um estilo de gameplay que mais o agrade; Ambientes reativos, que recebem dano de armas trazendo um maior senso de realidade para batalha; a volta do Armeiro, com diversas opções de customização, e muito mais. Para saber mais detalhes de tudo que estará disponível no fim de semana 2 do Beta de Vanguard basta acessar o post completo no blog

Fim de semana 2: Crossplay Beta Pt. 1 – Acesso Antecipado Xbox / Battle.Net PC e Beta Aberto para PlayStation

O fim de semana 2 terá dois momentos:

Parte 1: 16 a 17 de setembro

– Acesso antecipado para usuários de Xbox e PC (Battle.net) que tenham feito a pré-compra de Vanguard.

– Beta Aberto para todos os usuários de PlayStation, sem necessidade de pré-compra

Horário: a parte 1 do fim de semana dois começa dia 16 de setembro, às 14h de Brasília.

Parte 2: 18 a 20 de setembro

Beta aberto para todos os usuários em todas as plataformas compatíveis, sem necessidade de pré-compra.

Horário: parte 2 (beta aberto) do fim de semana dois começa dia 18 de setembro, às 14h de Brasília e termina às 14h do dia 20.

Jogadores de Xbox Series X e S, bem como Xbox One, precisam de uma assinatura Xbox Live® para poder aproveitar o Beta de Acesso Antecipado.

Comprar na pré-venda (exclusivamente digital no Brasil) registra o jogador automaticamente para o Acesso Antecipado. Códigos de Acesso Antecipados, dados em ativações feitas na internet, pode ser resgatados em callofduty.com/betaredeem se o jogador estiver logado em sua conta Activision.

Fim de semana 2: Crossplay Beta Parte 2 – Beta Aberto para todas as Plataformas

A parte 2 e final do Beta de Vanguard será aberta para todas as plataformas, sem necessidade pré-venda e nem mesmo de assinatura de Xbox Live Gold para os usuários de Xbox. Sendo necessário apenas uma conexão à internet.

Como sugerido no nome, o crossplay estará ativado já na fase Beta, permitindo que os jogadores se divirtam com os amigos em qualquer plataforma, desde que tenham as Activision IDs uns dos outros.

Além de tudo que estará disponível e já foi citado anteriormente, a partir do dia 18 também serão incluídas mais duas playlists no Beta. Uma versão Solo do modo batalha dos Campeões e uma playlist 24/7 Mata-Mata em Equipe no Hotel Royal e Eagle’s Nest, com o Ritmo de Combate Blitz.

Fim de semana 2: Especificações de PC

Especificações mínimas para o Beta:

• OS: Windows 10 64-Bit (1909 ou mais recente)

• CPU: Intel Core i5-2500k ou AMD Ryzen 5 1600X

• Video: Nvidia GeForce GTX 960 2GB / GTX 1050Ti 4GB ou AMD Radeon R9 380

• RAM: 8GB RAM

• HDD: 45GB HD de espaço

• Network: Internet Banda Larga

• Sound Card: DirectX Compatibilidade

• Necessita um sistema compatível com DirectX 12

Especificações recomendadas para o Beta:

• OS: Windows 10 64 Bit (Service Pack mais recente)

• CPU: Intel Core i7-4770k ou AMD Ryzen 7 1800X

• Video: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB / GTX 1660 6GB ou AMD Radeon RX Vega 56

• RAM: 16GB RAM

• HDD: 45GB HD de espaço

• Network: Internet Banda Larga

• Sound Card: DirectX Compatibilidade

• Necessita um sistema compatível com DirectX 12

Nota: Neste momento do Beta apenas processadores Intel/AMD tem suporte

Drivers recomendados para AMD/NVIDIA

• AMD: 19.10.2

• NVIDIA: 466.11

Novidades para PC

Com Call of Duty Vanguard, a Beenox, que lidera o desenvolvimento no PC, está trazendo features e melhorias que construíram ao longo dos anos, como frame rate ilimitado, configurações customizáveis, e suporte para monitor ultrawide e multimonitor. Para esse suporte de monitor, a Beenox está adicionando o “focused mode”, que é ideal para quando o brilho precisa ser reduzido em outros monitores para atividades multitarefa.

Outras novas features incluem opções para reduzir motion sickness, melhora na leitura dos textos, configurações mais fáceis de usar, e um trabalho para reduzir input latency para te ajudar a reduzir o tempo de reação na casa dos milisegundos.

Também haverá um novo e multifacetado sistema anti-cheat para PC quando chegar ao Warzone, para mais informações sobre ele basta acessar este post no blog

NOVIDADES SOBRE O NOVO MAPA DE WARZONE

Recentemente a Raven Software, em parceria com os estúdios Sledgehammer Games, Beenox, High Moon Studios e Toys for Bob, confirmou com orgulho que Warzone receberá um novo mapa baseado no Pacífico neste ano, seguindo o lançamento de Call of Duty®: Vanguard. O mapa Pacífico traz um novo espaço para jogo, feito do zero, completo com novos pontos de interesse. Os jogadores podem se preparar para atravessar cenários exuberantes, penhascos rochosos e outras áreas ainda não descobertas, presentes nesta ilha expansiva. Para mais detalhes sobre seu visual, tecnologia e o que os fãs podem esperar, basta acessar o post completo no blog.

Compre na Pré-Venda Digital agora

O Beta é apenas uma amostra de Call of Duty: Vanguard. O jogador pode esperar mais modos, mapas e armas na experiência multijogador completa do título, que estará disponível em 5 de novembro para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox® Series X|S, Xbox One® e PC pela Battle.net. (lembrando que o jogo estará disponível exclusivamente em cópias digitais no Brasil).

Vanguard também incluiu uma campanha emocionante em quatro grandes frentes de guerra e o primeiro crossover de Zumbis (responsabilidade da Treyarch).

Visite CallofDuty.com para garantir o seu na pré-venda digital agora e obtenha recompensas instantâneas como o Projeto de Arma Night Raid Mastercraft para uso imediato em Black Ops Cold War e Warzone*; acesso antecipado ao Open Beta**; e receba recompensas de pré-venda adicionais que estarão disponíveis em Call of Duty: Vanguard no lançamento, como o Pacote de armas Frontline.

*O conteúdo e a disponibilidade da oferta podem variar de acordo com a região e estão sujeitos a alterações. Call of Duty®: Black Ops Cold War/Call of Duty®: Warzone ™ na plataforma de pré-venda necessária para resgatar a oferta. Vendido/baixado separadamente. Deve ser resgatado até 5 de novembro de 2022.

**Disponibilidade real da plataforma e data(s) de lançamento do MP Beta sujeitas a alterações. Consulte este link para obter mais detalhes. A duração mínima do Open Beta é de 2 dias. Apenas por tempo limitado, enquanto durarem os códigos Beta de acesso antecipado, nos varejistas participantes. Requer conexão com a Internet. Pode ser necessária uma assinatura multiplayer online.

© 2021 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR, CALL OF DUTY VANGUARD, CALL OF DUTY WARZONE, MODERN WARFARE e WARZONE são marcas comerciais da Activision Publishing, Inc.

Para obter mais informações sobre os jogos da Activision, siga@Activision no Twitter, Instagram e Facebook.