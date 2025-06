TP-Link Brasil apresenta novo access point para redes corporativas

TP-Link , líder global em conectividade, anunciou a chegada de seu novo access point ao Brasil: o EAP660 HD. Parte das apostas de soluções PMEs da marca para o segundo semestre, o dispositivo wireless montável em teto é voltado para redes corporativas e conta com especificações como Wi-Fi 6, conectividade de alta densidade, gerenciamento centralizado e suporte PoE+.

O dispositivo da TP-Link possui Wi-Fi 6 ultrarrápido, com transmissão simultânea de 1148 Mbps em 2.4 GHz e 2402 Mbps em 5 GHz que totalizam velocidades Wi-Fi de 3550 Mbps. Com oito fluxos espaciais, a taxa de transferência multiusuário é aumentada de forma inteligente para a condução de um maior número de aplicativos. Já as tecnologias OFDMA e Uplink & Downlink MU-MIMO proporcionam uma conexão de alta densidade ao multiplicar a capacidade da rede. Ideais para um upgrade no Wi-Fi empresarial, os recursos conectam mais dispositivos ao mesmo tempo e, quando comparado ao padrão anterior (802.11ac) do Wi-Fi 5, garantem conexões até quatro vezes mais rápidas.

Outro diferencial do EAP660 HD está em seu gerenciamento centralizado. Compatível com a Omada SDN – Solução de Nuvem Mais Inteligente para Redes Corporativas, o access point pode ser integrado a demais dispositivos de rede, incluindo switches e gateways, garantindo uma rede corporativa poderosa com maior eficiência, segurança e confiabilidade. A plataforma permite que o dirigente defina as configurações, monitore o status da rede e gerencie clientes a partir de um simples acesso via smartphone ou tablet.

O suporte PoE também é um grande destaque, já que possibilita alimentação elétrica através dos próprios cabos ethernet. Equipado com uma Porta Ethernet de 1 x 2.5 Gbps, o EAP660 HD oferece um desempenho multi-gigabit de ponta para suportar grandes demandas por um Wi-Fi melhor e mais rápido e a compatibilidade com o padrão 802.3at PoE+ é ideal para implantação flexível. O dispositivo pode ser utilizado tanto através de um switch PoE quanto através de fonte de energia.

Presente no dispositivo, a tecnologia Seamless Roming, com padrão 802.11k/v, muda os clientes automaticamente para o AP com o sinal ideal com uma transição contínua – desde que o dispositivo do cliente seja compatível com a tecnologia. O recurso permite que aplicativos sensíveis como VoIP e videoconferências não sejam interrompidos, garantindo uma maior fluidez e atividades ininterruptas.

“O lançamento do EAP660 HD no país acompanha nossa estratégia de expansão para pequenos e médios negócios, como hotéis, restaurantes, shoppings e escritórios. Com tecnologias de ponta e gerenciamento centralizado, o access point é a solução ideal para aqueles que desejam uma rede Wi-Fi propícia e de fácil configuração”, explica Nelson Ito, Diretor de Desenvolvimento de Negócios ISP e SMB da marca no Brasil.

Confira a ficha técnica completa do EAP660 HD:

EAP660 HD – Access Point Wireless Dual Band AX3600 Montável em Teto

• Wi-Fi 6 Ultrarrápido: 1148 Mbps simultâneos em 2.4 GHz e 2402 Mbps em 5 GHz totalizam velocidades de Wi-Fi de 3550 Mbps.

• Conectividade de Alta Densidade: 4× mais capacidade para conectar mais dispositivos simultaneamente.

• Integrado ao Omada SDN: Provisionamento Zero-Touch (ZTP)§, Gerenciamento Centralizado em Nuvem e Monitoramento Inteligente.

• Gerenciamento Centralizado: Acesso à nuvem e aplicativo Omada para extrema conveniência e gerenciamento fácil.

• Porta 2.5G: Uma porta Ethernet de 2.5 Gbps aumenta a taxa de transferência total da Internet.

• Roaming Perfeito: Nem mesmo as transmissões de vídeo e chamadas de voz são afetadas conforme os usuários se movem entre os locais.

• Suporte PoE+: Suporta Power over Ethernet (802.3at) para uma implementação e instalação conveniente.

• Rede para Convidados: Com diversas opções de autenticação (SMS / Facebook Wi-Fi / Voucher, etc.) e tecnologias de segurança sem fio abundantes.