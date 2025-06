oNovoMudaTudo: concurso da Comunidade Samsung Members premiará melhores histórias com um Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Watch4; veja como participar

Se abrir para o novo pode ser desafiador. É aquele frio na barriga, aquela indecisão que não vai embora, mas são de momentos como estes que surgem as melhores experiências da nossa vida – seja uma mudança de emprego, de casa, de cidade, e por aí vai. E são histórias como estas que a Samsung quer ouvir dos integrantes da comunidade Samsung Members no desafio #oNovoMudaTudo.

Este é o concurso perfeito para você contar qual foi a experiência mais incrível da sua vida e ainda ter a chance de ganhar um dos novos smartphones dobráveis Galaxy Z Fold 3 5G* e Galaxy Flip3 5G* ou um novo smartwatch Galaxy Watch4. Para participar é só enviar uma foto ou vídeo curto contando o seu relato. Confira abaixo como se inscrever no desafio.

Como participar do concurso #oNovoMudaTudo

Para participar do concurso é simples. Primeiro é preciso se cadastrar na Comunidade Samsung Members, depois acessar a aba do concurso, postar uma foto ou um vídeo (de até 30 segundos e 100Mb), inserir a hashtag #oNovoMudaTudo e contar em até três linhas a experiência que mais te surpreendeu e que mudou a sua vida.

A Samsung sabe que muitos destes momentos são de surpresa e ficam sem registro, então a foto ou o vídeo não precisam ser do momento exato da história que você quer contar, mas, se for, melhor ainda.

Para participar da promoção também é preciso acessar o regulamento clicando aqui e escrever “Eu aceito” nos comentários do texto.

Prêmios

E os prêmios são tão incríveis quanto as histórias que a Samsung vai receber. O Time Samsung Members vai escolher dez de todos os conteúdos recebidos e então o público vai escolher os três melhores para receber os seguintes prêmios:

1º lugar: um Galaxy Z Fold3 5G

2º lugar: um Galaxy Z Flip3 5G

3º lugar: um Galaxy Watch4

A Comunidade Samsung Members vai receber estes relatos até o dia 6 de outubro de 2021, e você pode contar quantas histórias quiser, desde que cada uma seja referente a uma experiência diferente.

Agora, é só pensar naquela história incrível que mudou a sua vida e torcer para levar um dos prêmios sensacionais que a Samsung separou para você.

* Habilitado para tecnologia 5G. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores.