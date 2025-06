PK XD comemora segundo aniversário, relembra sucessos do jogo e anuncia atividades para a celebração

O PK XD celebra, em setembro, dois anos de seu lançamento oficial. Nesse pouco tempo, o jogo já se consolidou como um dos maiores do mercado mobile e conectou cidadãos e cidadãs do seu Universo em uma comunidade global. Como presente de aniversário, o jogo ganha este mês minigames especiais que relembram grandes hits de sua história.

“Ver o caminho que trilhamos e aonde chegamos nesses dois anos de PK XD é gratificante. No começo, éramos apenas um pequeno time de mentes inovadoras na Movile buscando uma solução digital para oferecer ao público jovem uma opção de entretenimento que fosse divertida e segura. Foi um belo desafio, mas conseguimos chegar a um modelo que permitisse interação, socialização e autoexpressão, num ambiente acolhedor e de fair play. Esse mix é o responsável pelo sucesso do PK XD. Um jogo que deu tão certo, que fez até nascer uma nova empresa! A Afterverse já chegou grande ao mercado tendo um título renomado como o PK XD no portfólio. Em setembro, celebramos todas essas conquistas junto à nossa Comunidade PK XD, que também foi essencial para essa trajetória. Como agradecimento e homenagem, trouxemos minigames especiais ao Universo em comemoração ao aniversário. Setembro é só festa no PK XD.” – diz Breno Masi, CEO da Afterverse.

Minigames comemorativos

Para o aniversário do PK XD, novos minigames serão apresentados ao longo das próximas semanas. Eles foram inspirados em atividades que tiveram grande sucesso de engajamento no jogo durante sua história. As brincadeiras de competição são algumas das preferidas pelos cidadãos e cidadãs do Universo PK XD. Podemos citar como exemplo o Crazy Run, principal minigame do jogo, que somou 1,7 bilhões de partidas feitas nesses dois anos!

Entre as atividades para a comemoração do aniversário, estão uma nova casa Ilha de Férias do Admin e os minigames: Corrida Parkour (trajeto de patins para saltar e desviar de obstáculos); Caça aos Ovos (com desbloqueio de skins e objetos a partir de atividades propostas) e Glider Rings (em que personagens planam, passam por obstáculos e ganham pontos).

Essas atividades começarão a ser disponibilizadas no PK XD a partir do dia 17 de setembro e ficarão no ar até a primeira semana de outubro.

Trajetória do PK XD

Fruto de uma célula de inovação dentro da Playkids (do Grupo Movile), em setembro de 2019, numa ousada missão de oferecer universos interativos e inclusivos, capazes de conectar pessoas de várias idades e interesses ao redor do mundo, o PK XD, jogo em formato sandbox (mundo aberto), conquistou rapidamente pessoas jogadoras em diversos países e idiomas. Em apenas quatro meses, o aplicativo do jogo registrou 10 milhões de downloads e contou com 4,5 milhões de usuários ativos por mês.

O alcance do game foi tanto que, aliado a uma nova estratégia de negócios do ecossistema Movile, resultou no surgimento da Afterverse, lançada em 2020, com a missão de produzir jogos inesquecíveis e capazes de derrubar barreiras. A empresa de games tem consolidado sua marca de forma independente, impulsionada pelo sucesso do PK XD, que alcançou a marca de 50 milhões de usuários ativos mensalmente e 401 milhões de installs .

Parte desse sucesso se deve à importância que a marca atribui ao engajamento da Comunidade. Um exemplo disso foi a iniciativa de estabelecer o programa de relacionamento, PK XD Creators, que oferece benefícios exclusivos e apoio aos criadores de conteúdo que desejam produzir vídeos de alto engajamento, ao mesmo tempo que levam conhecimento sobre o produto para mais seguidores.

Hoje, o programa já conta com mais de 350 criadores de conteúdo mundo afora, publicando em diversas plataformas como YouTube, TikTok e Instagram. Apenas no YouTube, de janeiro de 2020 a agosto de 2021, foram contabilizados mais de 2.4 bilhões de views nos vídeos sobre PK XD!

As pessoas que seguem as redes sociais do PK XD, também têm uma relação próxima com o jogo e seus personagens. Alguns deles contam com um perfil no Instagram, onde se comunicam de forma mais direta, mostrando sua personalidade única e engajando fãs.

Além da conexão forte que o PK XD estabeleceu com seus cidadãos e cidadãs no Universo virtual, o jogo entrou recentemente para o mundo físico, no dia a dia real das pessoas por meio de produtos licenciados da marca. Dessa forma, o PK XD expande sua presença também no offline com itens customizados que vão desde vestuário e acessórios até decoração de festas e materiais escolares, transportando os personagens mais queridos do game para outras esferas do cotidiano.

Assim, o jogo celebra seu segundo aniversário repleto de conquistas, se aproximando ainda mais da Comunidade, ampliando as experiências vividas com o PK XD – dentro e fora do Universo – e mantendo o foco de promover a autoexpressão e diversão colaborativa em um ambiente seguro a todas as pessoas jogadoras.