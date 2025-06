Nova oferta de pacote de jogos AMD Ryzen + AMD Radeon com Far Cry 6 e Resident Evil Village

Após o anúncio da semana passada do novo game bundle AMD Radeon Raise the Game, a AMD está expandindo a oferta para incluir a placa de vídeo de alto desempenho Radeon RX 6900 XT – a placa de vídeo 4K mais poderosa e a GPU para jogos mais rápida já desenvolvida pela AMD.

A partir de hoje, os jogadores que adquirirem uma placa de vídeo Radeon RX 6900 XT – incluindo modelos customizados com overclock e refrigeração líquida de parceiros AMD – receberão acesso gratuito ao Far Cry 6 e Resident Evil Village.

Para realmente levar esses títulos ao máximo, a Radeon RX 6900 XT usa recursos de hardware poderosos, incluindo:

Arquitetura AMD RDNA 2 : projetada para oferecer a combinação ideal entre alto desempenho e eficiência de energia.

: projetada para oferecer a combinação ideal entre alto desempenho e eficiência de energia. AMD Infinity Cache : 128 MB de cache on-die reduz drasticamente a latência e o consumo energético, o que resulta em maior desempenho em jogos em comparação aos designs de arquitetura tradicionais.

: 128 MB de cache on-die reduz drasticamente a latência e o consumo energético, o que resulta em maior desempenho em jogos em comparação aos designs de arquitetura tradicionais. AMD Smart Access Memory : desbloqueia desempenho superior ao emparelhar placas de vídeo Radeon RX 6900 XT com AMD Ryzen 5000 ou processadores de desktop Ryzen série 3000 e placas-mãe AMD série 500.

: desbloqueia desempenho superior ao emparelhar placas de vídeo Radeon RX 6900 XT com AMD Ryzen 5000 ou processadores de desktop Ryzen série 3000 e placas-mãe AMD série 500. AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) : com amplo suporte em mais de 100 processadores e GPUs não só AMD como também de concorrentes, a tecnologia de upscaling FSR aumenta as taxas de quadros e proporciona experiências de alta qualidade e alta resolução nos jogos.

: com amplo suporte em mais de 100 processadores e GPUs não só AMD como também de concorrentes, a tecnologia de upscaling FSR aumenta as taxas de quadros e proporciona experiências de alta qualidade e alta resolução nos jogos. Suporte a DirectX 12 Ultimate: permite visuais alucinantes com DirectX Raytracing (DXR) em tempo real, Variable Rate Shading e outros recursos avançados, elevando as imagens dos jogos a um novo nível de realismo.

Estão qualificadas para a oferta do bundle AMD Raise the Game as compras de placas gráficas Radeon RX 6900 XT feitas de 16 de setembro até 31 de dezembro de 2021, e os jogadores também terão acesso ao Far Cry 6 assim que ele estiver disponível (previsto para outubro). O período de resgate dos títulos terminará em 29 de janeiro de 2022. Para saber todos os detalhes sobre a elegibilidade regional, clique aqui e, para encontrar uma placa gráfica Radeon RX 6900 XT nos varejistas eletrônicos participantes, clique aqui.