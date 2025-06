HUAWEI: conheça o kit perfeito para manter um estilo de vida ativo

Diversas pessoas buscam formas, dispositivos e maneiras de melhorar o condicionamento físico e acompanhar indicadores corporais para atingir suas metas ou manter um estilo de vida mais ativo e saudável. Pensando nisso, a Huawei traz três opções de produtos para ajudar os consumidores a atingirem os seus objetivos: a HUAWEI Band 6, mais recente lançamento da empresa; a HUAWEI BodyScale 3; e o aplicativo HUAWEI Health.

A HUAWEI Band 6 incorpora 96 ​​modos de treino e orientação científica usando o algoritmo TruSportTM. Ela fornece estatísticas de exercícios e monitoramento constante da frequência cardíaca, calorias, oxigênio e níveis de estresse, bem como da qualidade do sono. Além disso, é possível definir os objetivos das atividades diárias e a própria smartband enviará uma notificação quando tiver atingido a meta.

Já a HUAWEI BodyScale 3 traz 11 índices corporais principais de saúde, como batimento cardíaco, peso, IMC (Índice de Massa Corporal), percentual de gordura corporal, massa livre de gordura, massa muscular esquelética, percentual de água corporal, proteína, conteúdo mineral ósseo, nível de gordura visceral e taxa metabólica basal1. A medição dos índices é feita pelo HUAWEI TruFit™, sistema desenvolvido em parceria com o Hefei Institutes of Physical Science da Chinese Academy of Sciences para trazer a mais refinada tecnologia para os consumidores.

Somado ao aplicativo HUAWEI Health, que é capaz de sincronizar ambos os produtos, todos os resultados obtidos serão salvos, possibilitando ao usuário uma visibilidade do progresso ao longo do dia, semana e mês, por meio de um relatório detalhado, bem como sugestões personalizadas. Com isso, a pessoa poderá concentrar seus esforços nos exercícios, já que a tecnologia cuidará do resto, armazenando os dados e apresentando em gráficos.

Esses são os produtos da Huawei perfeitos para as pessoas que estão buscando começar ou manter um estilo de vida mais saudável, além de melhorar seu condicionamento. A HUAWEI Band 6 e a HUAWEI BodyScale 3 já estão à venda nos e-commerces parceiros da marca nos valores de R﹩ 399,00 e R﹩ 279,00, respectivamente, e possuem garantia de um ano.

Para mais informações sobre a HUAWEI Band 6, acesse o site oficial: HUAWEI Band 6