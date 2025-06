Dicas para alcançar outro nível no seu game com o monitor Odyssey G3

A mais recente novidade da Samsung, o monitor Odyssey G3*, traz aos gamers de todas as idades uma experiência muito mais imersiva se comparado a monitores convencionais. Para mostrar como aproveitar ao máximo todos os diferenciais deste lançamento, a Samsung lista os principais recursos que elevam a experiência em jogos a outro nível. Confira:

Taxa de atualização de 144Hz

O recurso é perfeito para dominar os inimigos em todas as partidas, mesmo em cenas muito rápidas. A taxa de atualização de 144Hz, bem superior à taxa de 60Hz em monitores convencionais, elimina atrasos e os desfoques de movimento para uma jogabilidade emocionante com ação ultra suave.

Tempo de resposta de 1ms

Com o Odyssey G3 e seu tempo de resposta de 1ms, cada movimento ganha ainda mais precisão. O recurso permite uma ação em tempo real, assim que adversários ou aliados aparecem na tela, deixando o usuário sempre à frente nos comandos do mouse e do teclado. O desempenho na tela será tão rápido quanto os próprios reflexos do jogador.

AMD FreeSync Premium

Diga adeus aos congelamentos com o Odyssey G3. O poder de processamento do AMD FreeSync Premium permite uma jogabilidade suave e sem esforço graças à tecnologia de sincronização adaptável, que reduz o travamento de tela, oscilação e atrasos.

Ajustes à sua maneira

Gire, incline, rotacione e mude a altura de monitor até que todos os elementos da gameplay estejam perfeitamente visíveis. A tela do Odyssey G3 pode ser movida livremente para garantir o máximo de conforto visual durante o jogo.

Design de tela cheia

O design sem borda de 3 lados do monitor revela ainda mais espaço para uma experiência superior. Com este lançamento da Samsung, é possível alinhar dois monitores com máxima precisão em uma configuração de monitor duplo sem perder conteúdo de tela na junção.

Mais conforto para os olhos

Dá para jogar por mais tempo sem incômodo visual graças ao Eye Saver Mode, que minimiza a emissão de luz azul para manter os olhos relaxados e confortáveis, mesmo jogando por horas. A tecnologia Flicker Free também remove continuamente a tremulação cansativa e irritante da tela, evitando distrações ou fadiga ocular.

Gostou das dicas para jogar em outro nível? Para saber mais sobre este lançamento da linha Odyssey, acesse a nossa Loja Online, e siga a @samsungbrasil no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades da marca e ter acesso a descontos exclusivos.

*Produto já disponível na loja online da Samsung e redes varejistas parceiras.

Preços sugeridos:

24” – R$ 2.399,00

27” – R$ 2.899,00