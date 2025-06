Tiago Leifert fala sobre sua vida gamer em novo episódio do GeForce Garage

O novo episódio do GeForce Garage conta com um convidado muito especial. Fã assumido de GeForce , o apresentador e jornalista Tiago Leifert participou recentemente do novo episódio do para falar um pouco mais sobre sua história como usuário de longa data da plataforma GeForce da NVIDIA. Atualmente com uma GeForce RTX 3080 Ti , ele conta que já passou por algumas dificuldades até encontrar o produto ideal. “Eu joguei no PC de 1990 a 1996. Como na década de 90 não existiam placas de vídeo, só fui ter minha primeira em 2005, mas acabei adquirindo uma que não era compatível com meu computador, que já era antigo”, comenta Tiago. Ainda de acordo com Tiago Leifert, ele só se rendeu novamente ao desktop após muitos anos, mais precisamente em 2016. “Nesse meio tempo, usei um Alienware M15X 8800 GTX, e foi muito gostoso jogar no laptop. Conforme o tempo foi passando, comprei um desktop com uma TITAN X, mas depois que chegou o Ray Tracing , acabei adquirindo uma GeForce RTX 2080 para jogar Control,” finaliza.