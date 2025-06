Batman Day: o dia mais trevoso do ano

O grande herói de Gotham City já completa 82 anos e todos os anos, em 18 de setembro, é celebrado o Batman Day para homenagear sua primeira aparição em uma história em quadrinhos de 1939. E para comemorar esse dia trevoso, a Warner Bros. Home Entertainment lançou duas animações nas plataformas digitais para assistir quando, onde e quando vezes quiser.

Terríveis assassinatos em série acontecem nos feriados de Gotham e colocam em ação o Melhor Detetive do Mundo, confrontando o crime organizado e um assassino em série misterioso. Esse é o enredo de BATMAN: O LONGO DIA DAS BRUXAS PARTE 1 E PARTE 2, filmes produzidos pela Warner Bros. Animation, DC e Warner Bros. Home Entertainment. As atrações serão baseadas em uma das histórias em quadrinhos mais aclamadas do super-herói da DC, de Jeph Loeb e Tim Sale, e trazem destaque para o lado detetivesco do personagem.

BATMAN: O LONGO DIA DAS BRUXAS começa com um assassinato brutal no Halloween que incita o jovem vigilante de Gotham, o Batman, a formar uma parceria com o Capitão da Polícia James Gordan e Promotor Distrital Harvey Dent, a fim de derrubar The Roman, chefe da mafiosa família Falcone. Mas quando mais mortes ocorrem no Dia de Ação de Graças e no Natal, fica claro que, em vez da violência comum de gangues, eles também estão lidando com um assassino em série – cuja identidade fica mais difícil de encontrar a cada pista conflitante. Poucos casos testaram a inteligência do Melhor Detetive do Mundo como o mistério por trás do serial killer apelidado de Holiday.

Veja o trailer da parte 1:

Veja o trailer da parte 2: