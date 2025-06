Sherwa anuncia torneio próprio de Valorant

A Sherwa, empresa criada para aproximar e facilitar que jogadores encontrem parceiros para jogar partidas online, irá realizar seu próprio torneio de Valorant. Criado para comemorar a marca de 500 mil downloads de seu aplicativo, a competição contará com uma fase classificatória para os usuários do app, que acontecerá nos dias 18 e 19 de setembro e classificará dois times. Na fase principal, que acontecerá nos dias 25 e 26 de setembro e 02 e 03 de outubro, além das melhores equipes da comunidade, o torneio também contará com a participação de streamers parceiros da empresa. A transmissão dos jogos acontecerão diretamente da Twitch da Sherwa, à partir das 13h, com narração VinnieMattos e comentários de KvotheSona.

Segundo Pedro Vasconcellos, CMO da Sherwa, além do campeonato servir como uma comemoração, ele também será um teste para futuros projetos: “A marca de 500 mil downloads do nosso aplicativo é tão importante para nós, que decidimos criar um torneio para presentear nossa comunidade. Além da oportunidade de se classificar para jogar com nossos streamers parceiros, os usuários do app ainda concorrerão a premiação de 50,000 Valorant Points, que serão distribuídos para os dois melhores times. Essa competição também funcionará de teste para futuros projetos nossos, então, se preparem que coisas boas chegarão por aí”.

Para Celso “KvotheSona”, parceiro da Sherwa, fazer parte dessa competição é algo muito importante para sua carreira: “Representar esse torneio como comentarista é algo muito importante para mim. Isso é algo que a equipe da Sherwa planejou por tanto tempo, com tanto carinho, e que agora a comunidade poderá enxergar e colher os frutos junto com a gente. Por tudo que a empresa faz pelo cenário gamer, é um orgulho estar em tanta evidência em um evento como esse”.

Criada em 2018, a Sherwa é uma empresa que busca fomentar o ambiente saudável dentro do mundo dos games. Com um aplicativo gratuito e super acessível, a companhia alcançou, em junho deste ano, a marca de 500 mil downloads. Para participar e se inscrever no torneio, basta fazer download do app na loja de aplicativos do seu celular, criar seu perfil, montar seu grupo dentro do app e clicar no banner do topo.