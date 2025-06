Banco24Horas reúne 10 dicas para evitar fraudes, golpes e ataques em dispositivos móveis

De acordo com o Relatório de Ameaças Cibernéticas da SonicWall, o Brasil foi o quinto país que mais sofreu ataques de vírus ransomware apenas no primeiro semestre de 2021.

Referência em segurança, o Banco24Horas, que já está presente no dia a dia de 145 milhões de brasileiros por meio de soluções financeiras que promovem a inclusão e autonomia, reuniu 10 dicas para evitar fraudes, golpes e ataques em dispositivos móveis, como smartphones ou tablets.

Confira abaixo:

• Crie uma senha forte para inicializar e/ou desbloquear seus dispositivos

Esta senha é extremamente importante, pois é utilizada para configurar (incluir ou alterar) diversos recursos de segurança dentro de seus dispositivos. Senhas fracas facilitam a vida dos fraudadores, pois conseguirão adicionar novas digitais, alterar a senha das suas contas.

• Configure/habilite o reconhecimento biométrico (Touch ID ou Face ID) apenas para desbloquear seus dispositivos

Não habilite esse recurso para acessar aplicativos bancários, pois é possível que um terceiro cadastre novas biometrias no celular que darão acesso automático à sua conta. O mais seguro é acessar estes aplicativos somente com seus dados de agência/conta e senha do seu banco.

• Não anote ou guarde senhas nos dispositivos móveis ou envie/armazene senhas por SMS, e-mails ou aplicativos de mensagens

Essa prática pode garantir sucesso aos criminosos, já que estando de posse de seu aparelho, conseguirão acessar suas senhas e invadir suas contas.

• Não configure/mantenha seu e-mail de recuperação de senhas (reset) no mesmo aparelho que você está utilizando

Em caso de perda, furto ou roubo do dispositivo móvel, o criminoso estará com seu dispositivo em mãos e terá acesso aos códigos para realizar as substituições de senhas das suas contas, aplicativos, etc.

• Ative o duplo fator de autenticação para acessar suas contas bancárias, e-mails e aplicativos

Configure/habilite a autenticação em duas etapas em todas as suas contas bancárias, aplicativos, e-mails, entre outros.

• Revise as permissões de acesso dos aplicativos

Muitos aplicativos solicitam senhas para acessar seus contatos, e-mails, fotos, entre outras informações pessoais que não são imprescindíveis para o funcionamento do serviço. Cuidado com essas permissões.

• Não clique em URLs enviadas por e-mails, SMS ou abra/baixe arquivos de desconhecidos ou suspeitos

Saiba que mensagens de fontes desconhecidas que contenham links (URLs) ou arquivos devem ser consideradas como maliciosas e consequentemente devem ser deletadas sem abrir.

• Não utilize o recurso de salvamento automático de senhas

As senhas salvas ficam no histórico e podem ser facilmente acessadas por criminosos.

• Mantenha seus dispositivos e aplicativos sempre atualizados

Os fabricantes de dispositivos e aplicativos recorrentemente disponibilizam novas funcionalidades e corrigem vulnerabilidades de segurança.

• Configure uma senha (PIN) no chip da sua linha telefônica (celular)

Esta ação impedirá que o chip seja instalado em outro celular ou receba SMS ou ligações. Guarde em um local seguro os códigos para recuperação do chip (PUK1 e PUK2) em caso de bloqueio do PIN.