Claro e Motorola unem Tiago Leifert e Gil do Vigor para apresentar o novo moto g50

Quatro meses após o fim do confinamento, a Claro e a Motorola unem Tiago Leifert e Gil do Vigor, dois dos maiores ícones da última temporada do reality show que foi um grande sucesso na TV brasileira, em campanha para apresentar ao público o moto g50, o smartphone com a tecnologia 5G mais acessível do Brasil, com venda exclusiva nas lojas físicas e online da operadora. Para conferir o filme da campanha, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=_uB7b2_wq9o

A campanha, desenvolvida pela Talent Marcel, terá versões de 30’’ na TV, pílulas de 15’’ nas redes sociais, que também receberá gifs personalizados com a dupla e cenas exclusivas dos bastidores da gravação, além de ações no trade e campanha de performance no digital.

“Em mais uma campanha exclusiva da Claro com a Motorola, nós unimos o Tiago Leifert e o Gil do Vigor para estarem juntos e conectados em um filme que apresenta o novo moto g50. É a Claro garantindo diversão e oferecendo a possibilidade para que todos tenham acesso à internet móvel mais rápida do Brasil com um smartphone mais acessível”, comenta Ane Lopes, diretora de Marca e Comunicação da Claro.

“Esta foi, sem dúvida, a melhor campanha para anunciarmos este lançamento com a Claro que é nossa parceira de negócios. Gil e Thiago são duas celebridades cativantes que divertem e contagiam a todos com um carisma ímpar. É com esse espírito e sinergia que anunciamos o novo smartphone da família moto g com 5G para consumidores antenados e apaixonados por tecnologia”, afirma Andrea Brandi, Brand Marketing Manager Motorola Bras