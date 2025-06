Canon expande a linha de lentes de transmissão 8K

A Canon, líder em soluções de imagem digital, anuncia o lançamento da lente zoom portátil 10×16 KAS S 8K UHD para câmeras de transmissão 8K que apresentam um sensor de 1.25 polegadas.

A nova lente foi projetada para atender à crescente demanda por equipamentos de produção de vídeo de ultra-alta resolução, especialmente em áreas como transmissão de esportes e produção de documentários. Além disso, a nova lente 8K consolida o compromisso da Canon em desenvolver produtos com tecnologia de lente inovadora para uma variedade de indústrias de criação de conteúdo.

A lente possui uma abertura de f / 2.8 em toda a faixa de zoom que vai de 16 mm na abertura ampla até 160 mm na telefoto, uma ampliação de zoom de 10x. Essa combinação de velocidade de abertura e faixa de zoom é ideal para eventos como esportes e transmissão ao vivo, que geralmente envolvem mudanças frequentes na distância focal para fornecer imagens imersivas e de alta resolução com aparência colorida e vibrante.

A lente Canon 10 × 16 KAS S é equipada com elementos de lente como fluorita, lentes UD, lentes Hi-UD1 e lentes asféricas de diâmetro amplo que ajudam a reduzir aberrações cromáticas, esféricas e outros efeitos que podem diminuir a qualidade da imagem.

A Canon utilizou suas tecnologias de simulação óptica, aprimoradas ao longo da história da empresa, para determinar o posicionamento ideal dos elementos da lente. As operações de fabricação de alta precisão e tecnologias de montagem ajudam a otimizar a consistência de fabricação para este tipo de classe de lentes. Juntos, esses recursos e procedimentos permitiram que a Canon desenvolvesse uma lente com uma imagem clara e nítida do centro até as bordas, em toda a faixa de zoom.

A lente também possui uma unidade de acionamento digital de alto desempenho alimentado pelo codificador de valor absoluto de 16 bits de alta resolução da unidade de acionamento digital que tem um histórico comprovado de uso com lentes de zoom broadcast 4K de 2/3 polegadas. Isso possibilita a detecção de posição de alta precisão, o que é vital para produções que incorporam sistemas de imagens virtuais.

A lente zoom portátil Canon 10 × 16 KAS S 8K UHD estará disponível no final de outubro de 2021 e tem previsão de chegada ao Brasil no começo de 2022.

1 Um elemento de lente utiliza vidro de dispersão ultra-baixa (UD). As lentes Hi-UD realizam melhorias adicionais no desempenho em relação às lentes UD.

*Disponibilidade e especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.