Microsoft anuncia possibilidade de login sem senha

De acordo com a Microsoft, senhas fracas são o ponto de entrada para a maioria dos ataques em contas de empresas e consumidores. Há 579 ataques à senhas a cada segundo, ou seja, 18 bilhões por ano. Com isso, a companhia anunciou que os clientes poderão remover completamente a senha de suas contas da Microsoft. O recurso poderá ser utilizado com o aplicativo Microsoft Authenticator, Windows Hello, chave de segurança ou um código de verificação enviado ao telefone ou e-mail do usuário para fazer login em seus aplicativos e serviços favoritos, como Outlook, OneDrive, Microsoft Family Safety e muito mais.

Confira abaixo como utilizar o recurso: