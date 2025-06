Realidade Aumentada e sua aplicação no negócio

A Realidade Aumentada (RA) já existe dentro dos negócios. Com as mudanças na maneira de se consumir, ela se torna uma grande aliada na relação com o cliente de hoje. Essa tecnologia auxilia no engajamento e fidelização do consumidor por proporcionar uma experiência única de compra.

Um dos exemplos práticos e famosos da Realidade Aumentada é o Pokémon Go. O aplicativo se tornou febre já em seu lançamento. Já no quesito profissional, a RA se difunde cada vez mais no varejo de móveis. Por exemplo, ela permite que o cliente teste um móvel em sua casa, antes mesmo de ir a loja.

O que é a Realidade Aumentada?

A RA é uma tecnologia capaz de criar uma camada digital no mundo real através de dispositivos eletrônicos. A partir disso, temos a criação de uma realidade diferente. Isso permite a aplicação em diferentes campos.

Sua aplicação

A Realidade Aumentada permite que o cliente interaja com o produto de maneira virtual. Com isso, o consumidor pode visualizar melhor sua aplicação e seus benefícios. Esse mecanismo pode ser aplicado de maneira remota, como em aplicativos da marca, ou na própria loja física.

A L’Óreal dos EUA, por exemplo, desenvolveu um sistema que permite ver o possível resultado final do uso dos produtos da marca. Isso tanto para hidratação como coloração.

O uso dessa tecnologia também permite visualizar processos internos da própria empresa. Por exemplo, através do uso de dispositivos eletrônicos, é possível ver rotina ou status de manutenção de um determinado equipamento.

Até mesmo o setor financeiro pode fazer uso da Realidade Aumentada. A visualização de dados em 3D possibilitada pela RA pode facilitar a análise das informações devido a imersão proporcionada.

A aplicação da RA é infinita. A criatividade deve ser estimulada para implementação dessa tecnologia. Por isso, é importante estar atento aos avanços da Realidade Aumentada e seus possíveis usos no seu negócio.

por Marcelo Reis, consultor em vendas, especialista em gestão e founder da MR16 Consultoria