Juiz Dredd® chega para trazer justiça à Call of Duty®: Black Ops Cold War e Warzone™

Disponível por tempo limitado o Pacote Traçante: Conjunto Juiz Dredd já está na Loja do jogo e colocará o jogador – mais especificamente o Operador de Elite Ingo Beck, do Pacto de Varsóvia – na pele do de um dos personagens mais icônicos e duradouros dos quadrinhos britânicos. O pacote com os itens do Juiz Dredd já está disponível na Loja e fica no ar até dia 14 de outubro às 14h30 de Brasília.

Para descobrir mais sobre as origens do personagem e como ele se relacionava com o período de Black Ops Cold War, acesse o post completo no blog .

Detalhes sobre o Pacote do Juiz Dredd®

Para marcar presença em Black Ops Cold War o Juiz Dredd vai usar o Operador Ingo Beck, do Pacto de Varsóvia, um especialista em demolições e expert em bombas que com certeza irá aproveitar o pulso firme do Juiz Dredd sobre os infratores.

Anos depois de treinar especialistas em EOD em Diensteinheit IX, Beck recebeu “evidências críticas” da OTAN – revistas em quadrinhos do Juiz Dredd – por um estudante que pensava que sua abordagem de humor seco nem sempre neutralizava situações tensas. Desde então, Beck usou muitas moedas de troca – principalmente café e chocolate da loja do governo – por qualquer quadrinhos Dredd disponíveis na parede com desertores da OTAN ou outros mercenários.

O Pacote Traçante: Juiz Dredd traz duas skins para Beck: o principal uniforme do personagem, “Juiz Dredd”, e a “Quadrinho”, uma variação preto e branco do justiceiro.

Além das duas skins o Pacote também traz três Projetos de Armas: a SMT “Quick Judgement”, o Fuzil de Assalto “Arbitrator Rifle” e a Pistola “Lawgiver”, baseados nas armas padrão dadas para todos os Juízes (nota: não é necessário impressão de palma para operar). Também terá o Finalizador “Incendiary”, o Pingente de Arma “Book of Law”, o Acessório de Pulso “Judge’s Watch” e um Cartão de Visitas animado e um Emblema.

O pacote fica disponível apenas até 14 de Outubro .

Judge Dredd, Judge Death e 2000 AD são marcas comerciais,Copyright © Rebellion 2000 AD Ltd. Todos os Direitos reservados. Usar sob licença.

Para mais informações sobre Call of Duty®: Black Ops Cold War, visite o site oficial do jogo e seu canal oficial no YouTube , e também siga @Treyarch, @RavenSoftware e @CallofDuty no Twitter , Instagram e Facebook .

© 2020-2021 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, CALL OF DUTY BLACK OPS, CALL OF DUTY WARZONE e WARZONE são marcas comerciais da Activision Publishing, Inc.