Midea amplia sua linha de aspiradores robôs

A Midea, uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo e líder em equipamentos de climatização lança novo modelo em seu portfólio de eletroportáteis, o modelo aspirador Robô SmartBrush 1200 amplia a categoria da marca.

O novo modelo possui alta capacidade de armazenamento, elevado poder de sucção, autonomia de limpeza de até 100 minutos e bateria recarregável. O sistema Roller Brush remove pelos e cabelos, o filtro Hepa retêm partículas causadoras de alergias e a tecnologia Easy Climbing fornece auxílio para que o robô supere obstáculos como carpetes e desníveis.Seu sensor de obstáculos proporciona o direcionamento correto da limpeza e seu controle remoto com visor torna possível um agendamento para uma limpeza programada. Além disso, o modelo conta com acesso Limpa fácil, e com apenas um clique é possível esvaziar o compartimento sem ter contato com a sujeira.

“O aspirador robô entrega liberdade na limpeza, enquanto o consumidor pode aproveitar seu tempo para fazer outras atividades. O produto chega trazendoainda mais praticidade e diferenciais que garantem um ambiente limpo e confortável. Com o aspirador robô as pessoas economizam trabalho e tempo, completa André Kliemann, Gerente de Marketing da Linha de Eletrodomésticos e Eletroportáteis da Midea.

O portfólio de eletroportáteis conta também com os modelos de aspiradores robôs: Robô Midea Smart, Smart Mop e Robô SmartBrush 1200.