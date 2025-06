Xbox BR anuncia packs exclusivos para Halo Infinite e Forza Horizon 5

Xbox BR anuncia packs exclusivos para as versões físicas de Forza Horizon 5 e Halo Infinite no varejo em todo o Brasil. Os fãs que encomendarem suas cópias em lojas físicas terão acesso a itens especiais, como um boné customizado de Forza Horizon e um baralho de cartas exclusivas com a temática de Halo. Estes brindes estarão disponíveis para todos que adquirirem essas versões dos jogos. A pré-venda destes packs teve início em 15 de setembro.

“Halo Infinite e Forza Horizon 5 são duas das franquias mais aguardadas pelos fãs e, por isso, pensamos em dar este presente a vocês. Tanto o boné de Forza quanto o baralho de Halo são itens exclusivos para os consumidores brasileiros”, disse Bruno Motta, gerente sênior de Xbox no Brasil.

Os brindes de Forza Horizon 5 e Halo Infinite são exclusivos das lojas de varejo do mercado brasileiro e estarão disponíveis nos revendedores oficiais Xbox. As datas de entrega serão estabelecidas de acordo com os prazos de cada loja.

A Microsoft está mantendo os preços sugeridos dos jogos 1st Party da 8a Geração, ou seja, R$249,99 cada. Graças à Entrega Inteligente (Smat Delivery), você só precisa comprar os títulos uma vez para jogar a melhor versão disponível, independentemente de ter o Xbox One ou o Xbox Series.

Halo Infinite e Forza Horizon 5 são dois dos maiores lançamentos de 2021. O Forza Horizon 5 é o novo jogo da franquia clássica para Xbox e PC e traz uma linda paisagem do México como cenário, um vulcão ativo, mais de 400 modelos de carros e muito mais. Já em Halo Infinite, os jogadores contarão com uma nova inteligência artificial para ajudar a descobrir o destino da IA Cortana. Com o Master Chief, os jogadores iniciarão uma aventura épica para explorar o Zeta Halo, derrotar as forças dos Banidos e desvendar ainda mais mistérios ao longo do caminho. Os títulos serão lançados em 9 de novembro e 8 de dezembro, respectivamente.

*brindes serão distribuídos até acabar o estoque.