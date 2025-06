QNAP habilita acesso remoto TeamViewer para dispositivos NAS

A TeamViewer, fornecedora líder global de soluções de conectividade remota e digitalização de ambientes de trabalho, anuncia expansão de seu suporte a soluções de infraestrutura de TI com a adição de acesso remoto aos dispositivos de armazenamento conectados à rede física NAS (Network Attached Storage) da multinacional QNAP, líder mundial na fabricação de storages NAS, servidores de armazenamento para nuvem e sistemas de vídeo-vigilância NVR (Network Vídeo Recoder) para empresas. Com a integração, os usuários de dispositivos QNAP NAS já podem baixar o hub centralizado Agente TeamViewer IoT diretamente do QNAP App Center.

Os dispositivos QNAP NAS fazem parte diariamente das rotinas de backup regular e dos processos de compartilhamento de arquivos em empresas de vários portes e segmentos em todo o mundo. Graças à integração com o TeamViewer, os administradores QNAP NAS podem agora monitorar a saúde de seus dispositivos e conectar-se a eles por meio do cliente de desktop ou do aplicativo web-based TeamViewer, garantindo uma solução de acesso remoto rápida e segura com recursos como Máscara de Endereço IP e criptografia de 256 bits de ponta a ponta.

“Segurança é um elemento de alta prioridade, e a parceria com a TeamViewer é mais uma forma de garantir a seguridade de dados e melhorar a acessibilidade e a funcionalidade dos dispositivos QNAP NAS, contribuindo para fornecer a melhor experiência de usuário aos nossos clientes”, afirma Aseem Manmualiya, Gerente de Produto da QNAP. “Ao utilizar o TeamViewer, as equipes de TI podem monitorar e gerenciar remotamente seus dispositivos QNAP NAS com conectividade e segurança de dados líderes da indústria.”

Constantin Falcoianu, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da TeamViewer, também comemora. “Estamos constantemente buscando novas maneiras de facilitar a manutenção e o acesso remoto de infraestruturas críticas de TI como os dispositivos NAS, e temos muito orgulho em anunciar que o TeamViewer está agora disponível no Centro de Aplicativos da QNAP”, diz o executivo. “O TeamViewer sempre foi a solução preferida de conectividade remota entre os profissionais de TI, e nossas várias integrações são uma prova da cada vez mais alta aceitação do software no mercado corporativo.”

Para usufruir de todos os recursos de acesso remoto estendido, como conexões mais rápidas, acesso remoto ao Linux Shell e gerenciamento de dispositivos NAS em grande escala, os usuários QNAP precisam atribuir o NAS às suas contas TeamViewer. O Agente TeamViewer IoT atua em todas as principais estações NAS da QNAP.

Para mais informações sobre requisitos, processo de configuração e possibilidades de utilização do TeamViewer em um dispositivo QNAP, acesse https://www.teamviewer.com/qnap

Na web, a TeamViewer está em www.teamviewer.com e www.teamviewer.com/pt-br