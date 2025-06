Chamadas indesejadas no celular: maioria dos brasileiros já recebeu e está incomodada com isso

Para medir o tamanho do problema provocado aos usuários brasileiros de celular pelas chamadas indesejadas, Mobile Time e Opinion Box realizaram uma pesquisa, a pedido da First Orion, para analisar quatro tipos de ligações: televendas; cobrança de desconhecidos; tentativas de golpe; e chamadas de robôs. Foi apurado que 92% dos brasileiros já receberam ligações indesejadas de televendas e 89% estão incomodados com isso. Neste grupo, 39% relata que isso acontece todo dia ou quase todo dia.

As chamadas com tentativas de golpes telefônicos, como estelionato ou roubo de dados pessoais, são menos frequentes, porém, causam estrago maior: 72% dos brasileiros dizem que já receberam chamadas desse tipo no celular, menos que as televendas, cobranças de desconhecidos e dos robôs O tipo de golpe mais comum é a falsa ameaça a um familiar, como o falso sequestro, seguido pelo roubo de dados financeiros, como número de cartão de crédito ou senha do banco. Entre os brasileiros que já receberam chamadas de criminosos, 14% reconhecem ter caído no golpe e a grande maioria das vítimas (77%) relata ter perdido até R﹩ 1 mil com o golpe, que é a modalidade de chamada que que mais incomoda: 99% dos brasileiros dizem que se incomodam em receber esse tipo de ligação e dão nota 4,9, em uma escala de 1 a 5, para medir seu grau de irritação com isso.

Cobrança de desconhecidos

Ligações de cobrança buscando pessoas desconhecidas é um problema sério no Brasil, segundo apurou a pesquisa, revelando que estranhos chegam a fraudar um empréstimo com dados falsos e que a cobrança da dívida chega para outra pessoa, dona do número telefônico informado pelo fraudador. Os dados falsos do devedor circulam entre empresas de cobrança e o recebimento dessas chamadas indesejadas pode durar anos. A pesquisa apurou também que dos 88% dos brasileiros que já receberam esse tipo de ligação em seu celular, 19% afirma que as recebem todo dia ou quase todo dia. Para 35%, a frequência é de algumas vezes por ano e para 27% isso acontece algumas vezes por mês.

A ligação de cobrança buscando um desconhecido incomoda a 93% das pessoas que já receberam esse tipo de ligação. Seu grau de irritação é de 4,7, em uma escala de 1 a 5. Ou seja, esse tipo de chamada indesejada incomoda mais que aquelas de televendas, embora sejam menos frequentes.

Chamada de robôs

O uso de robôs para a realização de chamadas telefônicas é cada vez mais comum no Brasil e, em geral, serve para reduzir o trabalho do atendente humano, acionado somente a partir de um determinado momento do roteiro da ligação. Mas há também casos em que a chamada é operada inteiramente por um robô, com uso de inteligência artificial para compreender o que a pessoa fala e responder adequadamente. Aqui cabe ressaltar que nem todas chamadas feitas por robôs são spam. E essa tecnologia também é usada para finalidades de interesse do cidadão e da sociedade, como a transmissão de comunicados importantes ou a realização de pesquisas.

Na pesquisa, foi considerada como uma chamada de robô aquela em que a saudação é feita por uma voz gravada. Considerando essa definição, 88% dos brasileiros já receberam ligações de robôs. 90% das pessoas que já receberam esse tipo de chamada dizem que se sentem incomodadas com ela, mas a nota média de 4,4 para o grau de irritação é a menor dentre os quatro tipos de ligações indesejadas pesquisadas neste relatório.