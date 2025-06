LG lança PuriCare™ Mini no Brasil e amplia linha de cuidados com o ar

A LG Electronics do Brasil amplia o portfólio de produtos para cuidados com o ar e apresenta ao mercado brasileiro uma alternativa para garantir qualidade e segurança em todos os lugares, o LG PuriCare™ Mini, o purificador de ar portátil da marca.

O produto elimina até 99%* de poeiras, impurezas e alérgenos prejudiciais à saúde, certificado por instituições internacionais renomadas, como a British Allergy Foundation, com o selo de Performance de Remoção de Alérgenos, e a Intertek que testou e aprovou a performance de purificação do produto.

No mundo, cerca de 40% da população mundial sofre com algum tipo de alergia, de acordo com a Organização Mundial de Alergia (World Allergy Organization). Já no Brasil, 30% da população é alérgica, segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia (ASBAI). Entre os tipos mais comuns estão as respiratórias, como a rinite e asma, que podem ser provocadas pelas variações climáticas e o contato com o pó e a poluição, entre outros fatores.

“Cada vez mais, as pessoas estão preocupadas com a qualidade do ar que respiram”, afirma André Pontes, gerente de Produto da LG. “O mini Puricare oferece ao consumidor a praticidade de ter um purificador de ar compacto, leve e fácil de transportar, com tecnologia inovadora LG para acompanhar os momentos do dia a dia, seja em casa, no trabalho, na escola ou em viagens”.

Pesando apenas 530g, tão leve quanto uma garrafa de água de 500ml, o LG PuriCare™ Mini se encaixa nas mais diversas rotinas, seja no carro, onde remove mais de 50% das impurezas do ar em apenas 10 minutos*, no carrinho do bebê para um passeio no parque ou na mesa do escritório. Além disso, o purificador identifica, por meio do Indicador Smart, de forma precisa e em tempo real, a qualidade do ar do espaço utilizando quatro níveis de cores: a vermelha representa o ar “poluído” e a verde, o ar “limpo”.

Equipado com o poderoso Motor Dual Inverter e um sistema de 4 Etapas de Purificação, o LG PuriCare™ Mini detecta os contaminantes presentes no ar e, com o Ventilador Duplo Tornado Dual Fan, gera um fluxo de ar puro no ambiente.

Outra vantagem que o purificador oferece é a possibilidade de controlar e monitorar o aparelho de forma remota. Para ter acesso a essa ferramenta, basta instalar o aplicativo PuriCare™ Mini App em um smartphone e pronto: de qualquer lugar e a qualquer instante, graças à sua conectividade bluetooth, é possível ativar o produto e escolher a função a ser realizada.

Recarregável via UBS e com usabilidade de até 8 horas***, o LG PuriCare™ Mini chega esse mês aos principais varejistas do país acompanhado do acessório de suporte veicular na cor preta, que se adapta ao console do carro. Este acessório vende junto com o LG PuriCare™ Mini.

O LG PuriCare™ Mini se destaca pela portabilidade, atributos tecnológicos, design minimalista e elegante, com preço sugerido de R﹩1.299. Conheça todos os produtos da família Puricare clicando no link https://www.lg.com/br/purificador-de-ar

# # #

*Testado pela Intertek: elimina 99% de partículas 0,3μm no modo alta velocidade (H) em 155 minutos em um ambiente de 8m3 (Resultados podem variar de acordo com o ambiente e a forma de uso do produto).

**Testado com um carro real e certificado pela Instituição KIMM em 11/03/2019. Resultados podem variar de acordo com muitos fatores, incluindo tamanho do ambiente, tempo de uso e velocidade.

***O tempo de operação é de até 8 horas na velocidade baixa (L).