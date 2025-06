Com performance absurda e bateria de longa duração, Samsung apresenta o Galaxy A52s 5G no Brasil

A Samsung apresenta o Galaxy A52s 5G* ao Brasil. O novo smartphone da linha Galaxy A permite que você extraia o máximo de performance para se comunicar, expressar, trabalhar ou jogar ainda mais com a ajuda do poderoso processador e a função RAM Plus. Além disso, a tela imersiva do A52s 5G permite que consuma conteúdos de maneira fluída e nítida graças à taxa de atualização da tela de 120 Hz e aproveite os momentos sem preocupação por conta de inovações como resistência à água1 e bateria de longa duração2.

“A linha Galaxy A é reconhecida por sua ampla opção de smartphones para os mais variados perfis. O Galaxy A52s 5G vem para expandir ainda mais as possibilidades para os nossos consumidores com recursos de ponta e que fazem a diferença no dia a dia”, explica Marcelo Daou, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung.

Performance Absurda

O A52s 5G traz um poderoso processador recém lançado no mercado e uma nova função chamada RAM Plus3. Através dela, o consumidor terá mais velocidade para rodar vários aplicativos ao mesmo tempo, por que ela aloca dinamicamente até 4GB da memória interna virtualmente para a RAM.

A RAM Plus, juntamente com 6GB de RAM física e 128GB de memória interna4, garante uma excelente performance para acompanhar a rotina do consumidor, com as vídeochamadas, aulas online, ou momentos de descontração vendo filmes, series ou jogos online.

Uma Super Tela

Imagem meramente ilustrativa

Com seu display infinito FHD+ Super AMOLED de 6,5 polegadas5 e taxa de atualização de 120 Hz, o Galaxy A52s 5G exibe imagens em alta resolução e nitidez com fluidez e suavidade, tornando-as perfeitas para assistir a um filme ou focar no seu jogo favorito de maneira imersiva e vívida, mesmo com iluminação natural, graças aos 800 nits de luminância do display.

Quatro Super Câmeras

De design elegante e com bordas suavizadas, o Galaxy A52s 5G armazena, em um espaço mínimo, quatro poderosas e versáteis câmeras em sua traseira. Elas permitem registrar fotos vívidas e em alta qualidade.

Imagem meramente ilustrativa

As câmeras do Galaxy A52s 5G também permitem registrar imagens com estabilidade e a qualquer hora do dia, independente da iluminação. A tecnologia de estabilização do smartphone garante fotografias e vídeos estáveis, e o Modo Noturno agrupa múltiplos pixels para entregar imagens nítidas até mesmo nas iluminações mais baixas.

Foco No Jogo

O Galaxy A52s 5G também vem equipado com o Game Booster, uma tecnologia baseada em inteligência artificial que garante que o processador octa-core do smartphone entregue a melhor performance para o usuário, além de impedir notificações durante o gameplay.

Somado à tela incrível do Galaxy A52s 5G, este recurso se casa perfeitamente com a tecnologia Dolby ATMOS, que oferece uma experiência de áudio 3D, dando ao usuário a imersão necessária para curtir o conteúdo que quiser da melhor maneira, esteja ele usando fone de ouvido com ou não.

Resistência e Bateria

O Galaxy A52s 5G conta com a certificação IP671, que garante resistência à água e à poeira. Mas essa proteção não fica só na parte física. Graças a plataforma de segurança Samsung Knox, os usuários podem proteger seus documentos e informações pessoais em tempo real com total segurança.

Capture, crie e consuma conteúdos com o Galaxy A52s 5G sem preocupação graças à bateria de 4.500mAh6 de alta capacidade que pode durar até dois dias com um único carregamento. O smartphone conta ainda com uma tecnologia que se adapta ao seu uso, oferecendo a melhor performance da bateria para o seu dia a dia.

Imagem meramente ilustrativa

Preço e Disponibilidade

O Galaxy A52s 5G chega ao Brasil nesta segunda-feira, 20 de setembro, nas cores Preta e Branca, pelo preço sugerido de R$ 3499,00

Especificações

Especificações do Galaxy A52s 5G Display 6.5” FHD+ Super AMOLED Infinity-V Display 120 Hz Câmera Traseiras | 12 MP (Ultra Wide)7 | 64 MP (Principal) | 5 MP (Profundidade) | 5 MP (Macro) Frontal | 32 MP

Processador Octa-Core 2.4GHz SDM778G Memória RAM: 6 GB Interna: 128GB microSD: 1 TB8

Bateria 4,500 mAh (Padrão) Carregamento rápido 25W9

Dimensões | Peso 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | 189 g

Outros Sensor de impressão digital na tela10 Conteúdo da caixa Carregador (15W com carregamento rápido) Cabo de dados USB Tipo-C Extrator de chip Guia rápido

* Habilitado para tecnologia 5G. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores.

1 Com base em condições de teste para submersão em até 1 metro de água por até 30 minutos. Não recomendado para uso em praia, piscina e água com sabão. No caso de derramar líquidos contendo açúcar no smartphone, enxágue o dispositivo em água limpa e parada enquanto clica nas teclas. Seguro apenas contra baixa pressão da água. A alta pressão da água, como água da torneira ou chuveiro, pode danificar o dispositivo.

2 A duração real da bateria varia conforme o ambiente de rede, recursos e aplicativos usados, frequência de chamadas e mensagens, número de cargas e muitos outros fatores.

3 RAM Plus é uma tecnologia que aloca até 4GB virtualmente da memória interna do Galaxy A52s 5G como memória RAM. A memória interna alocada ficará indisponível enquanto o serviço estiver habilitado. Habilite, se desejado, no menu de configurações do aparelho.

5 Tela medida diagonalmente como um retângulo, sem contar a área ocupada pela câmera e os cantos arredondados.

6 Estimado em relação ao perfil de uso de um usuário médio/comum. A duração real da bateria varia conforme o ambiente de rede, recursos e aplicativos usados, frequência de chamadas e mensagens, número de cargas e muitos outros fatores.

7 A Câmera ultra-wide captura até 4,3 vezes mais em termos de área de captura. O campo de visão resultante pode ser menor quando ocorre a correção ultra-wide da lente. Os resultados podem variar conforme condições de disparo, incluindo múltiplos objetos, falta de foco ou objetos em movimento.

8 Cartão MicroSD vendido separadamente. A disponibilidade pode depender do país e do fabricante.

9 Carregador de 25W com carregamento rápido vendido separadamente.

10 O correto funcionamento do leitor biométrico está condicionado ao uso de películas originais Samsung.