Getty Images e Dove lançam bolsa fotográfica com foco em ‘Body Positivity’

A Getty Images, líder mundial em comunicações visuais, em parceria com a Dove, anunciou hoje os vencedores do #ShowUs Leadership Grant, que premia dois fotógrafos com US $ 5.000 cada para perseguir histórias de significado social. O subsídio #ShowUs é dedicado a promover o trabalho de mulheres emergentes, indivíduos femininos ou não binários, fotógrafos comerciais e cineastas de todo o mundo que estão usando seus talentos para criar histórias visuais inclusivas que retratam representações autênticas de mulheres, pessoas que se identificam como mulheres e indivíduos não binários em suas comunidades. Apresentando o briefing para criar histórias visuais inclusivas sobre o tema ‘Liderança’, os vencedores são:

Zula Rabikowska é uma artista visual polonês que vive entre Londres e Cracóvia. O projeto vencedor de Zula se concentra na identidade feminina contemporânea na Europa Oriental. Ela viajará ao longo da antiga Cortina de Ferro (separando o antigo bloco soviético da Europa Ocidental de 1945 a 1991), para entender a identidade feminina pós-comunista, examinando estereótipos sexistas, padrões de beleza restritivos e o impacto de um antigo regime comunista na feminilidade contemporânea na região.

Zula disse ao ganhar a bolsa: “Estou honrada por ter sido selecionada como uma das vencedoras do #ShowUs Leadership. A bolsa me permitirá trabalhar em um projeto de documentário de longo prazo, que me ajudará a desafiar estereótipos relacionados à Europa Central e Oriental. A bolsa é uma oportunidade incrível, que me permitirá fazer novos trabalhos, desenvolver minha carreira e contribuir para o debate mais amplo sobre as questões de fronteiras e feminilidade. ”

Alex Sanchez é fotógrafo de documentários e cineasta nascido e criado em Miami, Flórida. O projeto vencedor de Alex investigará a dinâmica interna de seis famílias e os papéis de liderança das mães dentro delas. Concentrando-se em famílias de diferentes nacionalidades, origens, religiões e culturas não tradicionais, Alex fará a pergunta “como é a maternidade”? Confrontando as normas sociais e representações da maternidade, Alex vai se basear nos relacionamentos existentes com famílias na Palestina, Camboja, Flórida, Nicarágua, Laos e Egito para capturar a intersecção da identidade cultural, expectativa e maternidade.

Alex disse ao ganhar a bolsa: “Essa bolsa vai me ajudar a terminar este projeto e a criar um trabalho que, espero, lance um pouco de luz sobre a essência da maternidade. Não consigo pensar em um projeto melhor para trabalhar neste momento de mudança em nosso mundo. Nossos líderes estão mais comumente se tornando mulheres e essas mulheres são mães em suas várias formas. O papel tradicional de uma matriarca mudou e estou fascinado em ver para onde isso vai no futuro. ”

Duas novas bolsas já estão abertas para inscrições

A Getty Images, em parceria com a Dove, lança hoje o próximo #ShowUs Grant, oferecendo dois subsídios de US $ 5.000 para fotógrafos comerciais ou cineastas emergentes que se inscreverem contra o briefing de criar histórias visuais inclusivas sobre o tema ‘Body Positivity’.

Os jurados estarão procurando inscrições que quebrem estereótipos e convenções via Body Positivity – encorajando fotógrafos e cineastas a celebrar as jornadas únicas do que significa existir como mulheres, indivíduos femininos e pessoas não binárias no mundo. Esta bolsa pretende homenagear todo o espectro de experiências diversas – de prosperar no próprio corpo, a ter uma relação mais desafiadora com ele – todas as experiências são válidas, bem-vindas e apreciadas. Os juízes darão atenção especial aos fotógrafos e cineastas que estão retratando histórias autênticas de mulheres, indivíduos femininos e não binários em suas comunidades locais.

As inscrições serão avaliadas por um painel de criativos de prestígio, incluindo:

As inscrições serão aceitas até domingo, 24 de outubro de 2021, às 23h59. PST. Os participantes podem se inscrever online em: https://grants.gettyimages.com/.

Para além do prêmio financeiro, os destinatários bem-sucedidos também serão convidados a licenciar o seu conteúdo premiado através de GettyImages.com e iStock.com a uma taxa de 100% de royalties para o conteúdo criado no seu projeto proposto. Os destinatários também receberão orientação e apoio de mentoria.

A doação é parte do compromisso contínuo da Getty Images em promover a diversidade em conteúdo comercial criativo e elevar o trabalho e as vozes de mulheres, fotógrafos femininos e não binários e cineastas, defendidos com o Projeto #ShowUs. Criada em parceria com a Dove, a coleção do Projeto #ShowUs é uma biblioteca global de imagens criada por mulheres, mulheres e indivíduos não binários, dedicada a quebrar estereótipos de beleza em todo o mundo.

A concessão #ShowUs da Getty Images é parte de um projeto mais amplo do programa de bolsas da Getty Images, que, desde seu início, doou mais de US $ 1,8 milhão para fotógrafos e cineastas em todo o mundo.