Como editar vídeos curtos pelo celular

O Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil. Não à toa, é um dos aplicativos mais baixados no país e já reúne mais de 34,7 milhões de usuários mensais ativos, de acordo com o App Annie.

Porém, para se destacar entre os conteúdos na plataforma e criar vídeos de qualidade, com bom engajamento e performance, é importante realizar uma edição caprichada, recurso que é gratuito e fácil de usar no aplicativo. O Kwai tem ferramentas acessíveis de corte, efeitos visuais e sonoros e até um modo de criação para fazer vídeos com fotos e música.

As funções podem deixar os vídeos mais personalizáveis e divertidos, e são simples de usar a partir da câmera do aplicativo, com clipes gravados na hora ou salvos no celular. Para ensinar como criar e editar vídeos pelo Kwai, o fotógrafo Felipe Gabriel, que também é criador de conteúdo visual, dá algumas dicas valiosas para deixar os vídeos mais interessantes; confira a seguir.

Primeiros passos

Deixar o vídeo mais interessante e atrativo é muito importante para se destacar em apps de vídeos curtos. Afinal, o vídeo é o seu chamariz para que outras pessoas conheçam o seu conteúdo. Mas antes de começar, vale se atentar a dicas simples, mas importantes: limpar a lente do celular e não gravar na contraluz. Também vale utilizar um dos filtros de cor do Kwai e finalizar clicando em “melhorar” para garantir um pequeno contraste à imagem.

Feito os ajustes iniciais, adicione ou grave um vídeo pela plataforma e solte a criatividade na produção de conteúdos divertidos. Faça uma introdução chamativa; depois, coloque um título que resuma a ideia do vídeo. Para inserir texto no Kwai é muito simples: o usuário deve ir até a ferramenta “texto”, onde conseguirá escolher o estilo que deseja utilizar. Em seguida, escreva dentro das marcas de segurança disponibilizadas no app e, na timeline, você poderá escolher o tempo de duração do vídeo. Por último, chame quem está assistindo para curtir e compartilhar.

Veja aqui o vídeo completo #KwaiDicas: Como melhorar seus vídeos?

Como fazer transições

As mudanças de cenas, também chamadas de transições, são algo bem popular e importante para aqueles que desejam criar conteúdos dinâmicos e diferentes na plataforma. Neste vídeo, o fotógrafo ensina a fazer três transições dentro do Kwai.

1º opção – Nesta dica, use como objeto uma peça de roupa para criar o efeito de mudança de uma blusa de calor para uma de frio. Grave o primeiro vídeo com a camiseta, pause e grave novamente já com a blusa de frio, fazendo movimentos similares. Na timeline do Kwai, já com os dois takes (cortes) gravados, o usuário deve clicar no ícone da tesoura e selecionar a parte que deseja retirar do vídeo. Uma vez selecionado é só clicar no ícone do lixo escrito “deletar” e o vídeo irá cortar bem no movimento em que finge trocar de roupa.

– Para simular um movimento de transição entre dois objetos, o usuário pode clicar no ícone onde inicia a gravação e parar no momento em que deseja fazer a transição – assim o vídeo ficará pausado. Então, é só clicar no ícone de gravação novamente, onde irá iniciar em um novo take. Para facilitar, é só começar e terminar com o mesmo movimento.

– Faça dois takes para simular uma mudança de ambiente. Para o take 1, o usuário deve clicar no ícone da câmera e parar no instante que quiser marcar a transição. Depois, basta iniciar novamente, onde gravará o take 2. Na sequência, clicar em “próximo” e então no ícone da tesoura escrito “editar”. Uma vez na timeline, é só clicar no botão “+” entre os dois takes e escolher o tipo de transição que preferir – uma sugestão é usar o botão de zoom, que dá um efeito super legal.

Também vale conferir o vídeo completo #KwaiDicas: Como fazer transições

Como transformar um objeto em outro

Neste vídeo, o fotógrafo ensina como utilizar o recurso de transformação de objetos. Essa ferramenta proporciona um efeito de ilusão e surpresa, chamando a atenção do espectador:

1– Escolha dois objetos para serem utilizados no vídeo.

2– Prepare a cena e busque um lugar bem iluminado para produzir o take 1 e o take 2.

– Para o take 1 agite um objeto na frente da câmera; para o take 2 agite outro objeto na frente da câmera. Clique em “próximo” para avançar até a etapa seguinte.

– Clique em editar e arraste as bordas do vídeo para ajustar os cortes na timeline, diminuindo ou aumentando e puxando a borda do take. Esse controle ajuda a fazer as transições. O usuário consegue alterar a velocidade e inserir o temporizador.

5– Para finalizar os ajustes, clique em “próximo” no canto inferior direito.

Veja aqui o vídeo completo #KwaiDicas: Como transformar um objeto em outro.

Como fazer uma narração legal

A narração é um recurso muito importante para somar à história que está sendo contada. Quando utilizamos nossa voz para narrar vídeos trazemos originalidade e personalidade ao conteúdo. Confira o passo a passo para utilizar essa ferramenta:

1– O usuário poderá gravar algum objeto ou cena e depois narrar sobre aquilo.

2– No Kwai, para inserir um áudio é só apertar o botão “música”, depois “som” e “gravar”.

3– Em seguida, pressionar o botão do meio e começar a narrar.

4– Para adicionar uma música de fundo, clique em “recomendar”, na sequência em “Biblioteca” e, assim, você terá acesso ao acervo de músicas da plataforma.

Como usar os filtros do Kwai

No Kwai, existem vários filtros para deixar o conteúdo do usuário muito mais divertido e diferente, chamando a atenção do espectador com diversos efeitos especiais. Neste exemplo, use o recurso para contar uma história, adicionando um momento passado, para depois retornar à sua cena atual e concluir a narrativa:

1– Para começar, clique em “filtro” e procure a opção “sonho e realidade”, onde o usuário poderá adicionar qualquer imagem de fundo.

2– Inicie a gravação com o fundo escolhido; quando clicar novamente na tela, a imagem voltará ao cenário real onde se encontra.

Por fim, vale ressaltar que o Kwai lança semanalmente novos filtros e desafios tendo como referência a cultura brasileira. Portanto, explore todas as possibilidades de filtros e efeitos disponíveis na plataforma.