Samsung realiza evento online com principais lançamentos e novidades sobre área de ar-condicionado para 2021

No dia 21 de setembro, às 18h30, acontece o Encontro Climatiza 2021, evento online organizado pela Samsung para anunciar em primeira mão os lançamentos e novidades da área de ar-condicionado para o ano.

Com vagas limitadas e entrega de prêmios que podem chegar a R$ 1.000,00 em vale-compras, o evento terá a participação de profissionais especializados em instalação e manutenção de aparelhos de ar-condicionado que se destacaram nas redes sociais ao gerar discussões sobre o setor, como William Portela, Rogério Lima, Daniel Bessa e Gisiele e Luis Severo, e terá o apresentador e humorista Marco Gonçalves como mestre de cerimônia.

Transmitido do Centro de Treinamento de Santana, em São Paulo, e seguindo todos os protocolos sanitários, a programação do Encontro Climatiza 2021 prevê a apresentação dos modelos de aparelhos de ar-condicionado em operação, além de treinamentos e dinâmicas especiais ao longo da transmissão, exibida no YouTube pelo link https://www.youtube.com/watch?v=-61yK8KGG8E. Saiba mais no site Samsung.com.br/climatiza e se inscreva¹.

Sobre o Samsung Climatiza

O Samsung Climatiza é um programa de capacitação e treinamento de profissionais de instalação e manutenção de equipamentos de ar-condicionado criado pela Samsung. Além de um site exclusivo, a plataforma também oferece um aplicativo com download gratuito na Play Store.

No app, o instalador encontra todo o catálogo de equipamentos de ar-condicionado da Samsung no Brasil, dicas de instalação e manutenção, suporte técnico online, lista de códigos de erro para consulta, calculadora de capacidade, tutoriais em vídeo, agenda, um espaço de perguntas frequentes e um canal direto com a Samsung através do “Alô, Climatiza” para sanar dúvidas.

Com um scanner de códigos de barra, o aplicativo do Climatiza consegue identificar com precisão o modelo e a versão dos equipamentos Samsung. Além disso, é possível procurar lojas parceiras e indicar aos clientes o melhor lugar para comprar novos produtos ou peças que precisam ser repostas, inclusive com opções para compra online. Assim como no site, os instaladores poderão se inscrever em treinamentos para continuar o processo de capacitação, tão importante para os próprios profissionais, para a Samsung e para os consumidores. Saiba mais no site Samsung Climatiza.