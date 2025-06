Com câmera quádrupla e memória interna de 128GB, Philco anuncia smartphone HIT P12

A Philco entrou no mercado de smartphones em 2020, e agora apresenta mais um lançamento no segmento: o Philco HIT P12, com câmera quádrupla, memória interna de 128GB e expansiva para mais 512GB com cartão micro SD, processador Octa-Core A55 e bateria de 4000 mAh. Parte da linha HIT, o P12 tem tecnologia para tudo o que o seu celular precisa: poder de processamento e muita memória, garantindo espaço para guardar fotos, vídeos e baixar aplicativos indispensáveis.

Principal lançamento da categoria no ano, o smartphone possui câmera traseira quádrupla de 13 MP (wide), 8 MP (ultra wide), 2 MP (macro) e 2 MP (profundidade), permitindo cliques dos mais diferentes ângulos sem perder a qualidade de foco e luz. Sua câmera frontal conta com 8MP, perfeita para capturar os melhores momentos no estilo selfie. O aparelho ainda conta com tela IPS infinita de 6.52 polegadas com alta definição de cores e contrastes.

A bateria de 4000 mAh, uma das mais potentes e longevas da categoria, conta com alta duração para uso diverso, seja para reprodução de vídeos, áudios, uso de aplicativos e navegação na internet. O processador Octa-Core A55, agora conta com o sistema operacional Android 11, assegurando um desempenho ainda melhor do smartphone com a memória RAM de 4GB, memória interna de 128GB e expansiva até 512 GB com cartão micro SD.

“O lançamento do P12 vem para agregar a linha Hit, um produto com diferenciais pensados na usabilidade do dia a dia. Mais uma vez estamos alinhados com as necessidades do consumidor, visando oferecer um celular eficiente e de qualidade”, comenta Cristiane Clausen, diretora executiva da Philco. A marca brasileira atualmente está produzindo seus smartphones na fábrica de Manaus.

O preço sugerido para o Philco HIT 12 é, em média, entre R$1.699 a R$1.999. Ele já está à venda nos principais varejistas do país e na loja online da Philco.

Especificações técnicas PHILCO HIT P12: