Evento remoto da Apple atinge mais de 1 milhão de buscas no Google Brasil

A multinacional norte-americana realizou um dos seus principais eventos nessa terça-feira (14/09). Com o nome de “California Streaming”, a conferência ocorreu de forma totalmente online para a divulgação dos novos produtos de 2021: iPad, iPad mini, Apple Watch Series 7, Apple Fitness +, iPhone 13 e iPhone 13 Pro.

A Decode, empresa de client acquisition e consulting do grupo BTG Pactual, foi atrás da repercussão do evento na web e descobriu dados como o aumento do tráfego orgânico no site da Apple Brasil que só na primeira quinzena de setembro, já ultrapassou 36% o volume de acessos totais do mês de agosto, o que equivale a uma média de acessos diários 192% maior que no mês anterior.

O canal do Youtube da empresa, uma das plataformas onde o evento foi transmitido ao vivo, ganhou mais de 400 mil inscritos e, apenas no dia 14, teve mais de 6,3 milhões de views. Além disso, 29 horas após serem publicados na rede em questão, os vídeos sobre o Iphone 13 ultrapassaram os 10 milhões de views. Isso equivale a 96 plays por segundo, durante as 29 horas.

E os big numbers não acabam por aí! No Twitter, a #AppleEvent teve 986 mil menções, enquanto termo ‘Iphone 13’ teve 520 mil menções. Já no Instagram, o perfil oficial da Apple ganhou mais de 89 mil seguidores somente no dia do lançamento. Por fim, a Decode também descobriu que foram publicadas 518 notícias sobre os novos produtos no Brasil, desde o dia do evento, alcançando mais de 141 milhão de pessoas no digital.

Diante dessa divulgação, os usuários do Facebook não ficaram quietos e, através das reações da plataforma, observamos que a maioria reagiu de maneira sarcástica (87%), enquanto 67% ficaram surpresos, 5% amaram, 1% ficou triste e, por fim, 1% manifestou raiva. O motivo de tanta risada entre os brasileiros foi o preço do novo aparelho, que chega a custar R$15.499,00! Nos comentários da rede social, os internautas mostraram sua indignação:

81% dos comentários – Falaram do preço do iPhone 13

63% fizeram piada a respeito

37% criticaram a realidade do país ou quem paga pelo aparelho

17% dos comentários falaram das questões técnicas do iPhone 13

71% criticaram sua funcionalidade ou design

29% elogiaram o aparelho

2% Outros

Obviamente a eterna batalha entre Iphone vs Android não ficou de fora dessa conversa. Caso você ainda não tenha escolhido um lado, dê uma olhada na opinião dos tuiteiros para se inspirar: 54% dos usuários afirmam preferir Android, enquanto os outros 46% afirmam preferir Iphone. Por outro lado, 65% dos tweets analisados foram postados por celulares Android, enquanto os outros 35% foram postados em celulares iPhone.

Mais sobre o mundo Apple

Não é surpresa para ninguém que, todos os lançamentos da Apple sempre recebem muito buzz no digital. Mas, para fim de curiosidades, os especialistas de dados da Decode, mapearam o crescimento do volume de buscas por ‘Iphone’ no Google a cada lançamento, comparado com o ano anterior, veja abaixo:

iPhone 12 – lançado em 13/out/2020……………………………..95 (decrescimento de -1% em relação ao iPhone lançado no ano anterior)

iPhone 11 – lançado em 10/set/2019………………………………96 (crescimento de +23% em relação ao iPhone lançado no ano anterior)

iPhone XS – lançado em 12/set/2018………………………………78 (decrescimento de -20% em relação ao iPhone lançado no ano anterior)

iPhone X e iPhone 8 – lançado em 14/set/2017………………..97 (decrescimento de -3% em relação ao iPhone lançado no ano anterior)

iPhone 7 – lançado em 9/set/2016 ………………………………..100 (crescimento de +23% em relação ao iPhone lançado no ano anterior)

iPhone 6s – lançado em 9/set/2015………………………………..81 (decrescimento de -16% em relação ao iPhone lançado no ano anterior)

iPhone 6 – lançado em 9/set/2014………………………………….97 (crescimento de +35% em relação ao iPhone lançado no ano anterior)

iPhone 5s e 5c – lançado em 10/set/2013………………………..72 (decrescimento de -1% em relação ao iPhone lançado no ano anterior)

iPhone 5 – lançado em 12/set/2012………………………………..73 (crescimento de +59% em relação ao iPhone lançado no ano anterior)

iPhone 4S – lançado em 4/out/2011………………………………..46 (crescimento de +77% em relação ao iPhone lançado no ano anterior)

iPhone 4 – lançado em 7/jun/2010………………………………….26 (crescimento de +18% em relação ao iPhone lançado no ano anterior)

iPhone 3G – lançado em 9/jun/2009………………………………..22 (crescimento de + 38 % em relação ao iPhone lançado no ano anterior)

iPhone 2 – lançado em 6/mar/2008………………………………….16 (crescimento de +129% em relação ao iPhone lançado no ano anterior)

iPhone – lançado em 29/jun/2007…………………………………….7

E de brinde, eles também trouxeram dados sobre os top 10 iPhones mais buscados pelo brasileiro no Google em 2021:

1° – iPhone 11: 22.030.000 de buscas

2° – iPhone XR: 13.320.000 de buscas

3° – iPhone 8 Plus: 12.660.000 de buscas

4° – iPhone 8: 6.938.000 de buscas

5° – iPhone X: 6.311.000 de buscas

6° – iPhone 7: 6.311.000 de buscas

7° – iPhone 7 Plus: 6.161.000 de buscas

8° – iPhone SE: 4.346.000 de buscas

9° – iPhone 11 Pro: 2.892.000 de buscas

10° – iPhone XS: 2.743.000 de buscas

Os novos produtos da Apple chegaram com direito a evento remoto exclusivo e muitas reações e comentários nas redes sociais! Mas a questão que fica é: será que os usuários vão aderir os novos aparelhos da Apple, levando em conta seus preços exorbitantes?