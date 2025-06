Unicamp abre inscrições para Encontro de Divulgação Científica

Estão abertas as inscrições para a 8ª edição do Encontro de Divulgação de Ciência e Cultura (EDICC), evento organizado anualmente pelo corpo discente do programa de Mestrado em Divulgação Científica e Cultural (MDCC), do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor/IEL) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Em virtude da pandemia, o EDICC 8 será realizado virtualmente, nos dias 19, 20 e 21 de outubro.

As inscrições seguirão até o dia 24/09 (sexta-feira) e custam R$10,00, mas há a possibilidade de isenção. Para ouvintes, a participação é gratuita. Os interessados podem conferir as linhas de pesquisa, a programação e se cadastrar no site oficial: http://edicc2021.labjor. unicamp.br/.

Neste ano, o EDICC tem como proposta pensar as controvérsias que atravessam as produções de conhecimento, algo que atinge praticamente todas as esferas da vida social. Entende-se também as controvérsias como eixos potentes para refletir sobre a ciência, a cultura e a tecnologia – sobretudo em tempos de colapso sanitário, político, social e ambiental.

Podem participar nas apresentações de comunicação oral estudantes e pesquisadores com trabalhos acadêmicos, concluídos ou em andamento, produzidos durante o ensino médio (iniciação científica), graduação (iniciação científica ou trabalho de conclusão de curso), mestrado, doutorado ou especialização.

Os estudos devem estar em consonância com a proposta geral do evento e ao menos uma das quatro linhas de pesquisa do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) da Unicamp. São elas: “Cultura científica e sociedade”, “Literatura, artes e comunicação”, “Informação, comunicação, tecnologia e sociedade” e “Percepção Pública da Ciência e Tecnologia”.

O EDICC 8 convida os participantes a explorarem as controvérsias em suas pluralidades, sejam elas tecnológicas, artísticas, científicas e culturais.

Serviço:

