W7M Gaming anuncia parceria com Valkirias

A W7M Gaming, tradicional organização de esports, acaba de anunciar a parceria com a Valkirias, time de esportes eletrônicos criado com o intuito de preparar mulheres para serem referências dentro do cenário de jogos digitais. Com a união, o time feminino passará a se chamar W7M Valkirias e nasce com o objetivo de fomentar e incentivar o cenário feminino de esports, profissionalizando mulheres e transformando o ambiente gamer em um local agradável e confortável para elas.

Segundo Felipe Funari, diretor de esports da W7M Gaming, essa união faz parte do posicionamento da marca desde sua fundação: “Sempre tivemos o desejo de desenvolver o cenário feminino de esports. Estamos fazendo isso desde o início do ano com as sensacionais meninas do CS:GO. Quando surgiu a oportunidade de nos unirmos com as Valkirias, com pessoas extremamente comprometidas, vimos que essa era a chance de unir e dar mais oportunidades para as mulheres que querem viver do esporte eletrônico. Estamos muito felizes com essa novidade e esperamos fazer a diferença. Este é nosso objetivo”.

Para Pâmela Mosquer, CEO e fundadora das Valkirias, estar junto de uma organização tão tradicional é um grande passo para alcançar as metas que ela buscava: “Meu maior objetivo sempre foi ajudar as mulheres que amam e querem viver dos esports. Unir meu projeto a uma organização tão importante e tradicional como a W7M, é dar um grande passo em busca da concretização desse objetivo. Sei que com essa parceria, iremos cada vez mais longe, colocando as mulheres onde elas realmente devem estar, ou seja, onde elas quiserem”.