Confira a programação desta terça-feira no Wacom Academy Fest

O Wacom Academy Fest 2021 chega a quinta edição com formato online e inscrição totalmente gratuita. O evento esse ano, contará com mais de 30 webinars e workshops de profissionais reconhecidos nas áreas de design, ilustração, educação, entre outras. Hoje, 21 de setembro, o festival recebe profissionais reconhecidos no mercado de criação. Com destaques nacionais como: o ilustrador, Ryan Smallman; e o designer, Mauro Martins

Confira a programação completa com artistas nacionais e internacionais:

Terça-feira — 21/09

11h: Ryan Smallman

13h: Bryan Sánchez

15h30: Alexis Moyano

17h30: Mauro Martins

18h: Daniela Thiers

19h: Nicolas Oroc

20h: Jorge Gutierrez

Para mais informações, visite o site oficial da Wacom Academy. Interessados podem se cadastrar gratuitamente no evento pelo formulário online.