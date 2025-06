Check Point Software anuncia novos cursos gratuitos de cibersegurança

Um dos novos cursos gratuitos está voltado à solução Check Point Harmony Endpoint, por meio da qual a força de trabalho remota pode ser protegida contra o complexo cenário de ameaças sofisticadas da atualidade. O Harmony Endpoint evita as ameaças mais iminentes ao endpoint, como ransomware, phishing ou malware drive-by, enquanto minimiza rapidamente o impacto da violação com detecção e resposta autônomas.

O outro curso gratuito destina-se à compreensão dos desafios de segurança que envolvem proteção de carga de trabalho e segurança de aplicativos na nuvem por meio da solução CloudGuard Workload Protection. Este curso também permite a execução de uma implementação básica e configuração de várias soluções.

“Os CISOs têm enfrentado uma série de desafios, desde a complexidade dos ataques cada vez mais sofisticados, passando pela aceleração de seus planos de transformação digital até as adaptações para o novo modelo de trabalho híbrido e certa escassez de mão de obra qualificada, ao mesmo tempo que lidam com questões táticas relacionadas com as suas responsabilidades estratégicas”, avalia Claudio Bannwart, diretor regional da Check Point Software Brasil.

A parceria com a Udemy, estabelecida em 2020, reforça o compromisso contínuo da Check Point Software para garantir a formação em cibersegurança a todos os níveis, desde recém-licenciados a profissionais de nível C. “Também consideramos ser de extrema importância formar a atual e as futuras gerações de CISOs e especialistas de cibersegurança em conhecimento sobre as ferramentas necessárias para certificar suas qualificações e, assim, desenvolver e aprimorar suas carreiras no setor”, diz Bannwart.

A série de cursos Check Point Jump Start contempla cursos que visam aprimorar os administradores de segurança e TI em ciberameaças, bem como em orquestração da segurança (tecnologia que integra diversas ferramentas e sistemas de segurança) e gerenciamento em redes corporativas de médio e grande portes.

Os cursos gratuitos estão disponíveis no site da Udemy que podem ser acessados aqui. Os principais são:

Check Point Jump Start: Harmony Endpoint Security (novo)

Harmony Endpoint: é uma solução completa que protege a força de trabalho remota do complexo cenário de ameaças de hoje. A solução visa evitar as ameaças mais iminentes ao endpoint, como ransomware, phishing ou malware drive-by, enquanto minimiza rapidamente o impacto da violação com detecção e resposta autônomas. O Check Point Harmony protege dispositivos e conexões de Internet dos ataques mais sofisticados, garantindo acesso de Zero Trust (confiança zero) aos aplicativos corporativos.

Curso voltado para administradores e engenheiros de rede interessados em segurança de endpoint.

Check Point Jump Start: CloudGuard Workload Protection (novo)

Este treinamento tem o objetivo de fornecer uma visão sobre os desafios de segurança que envolvem proteção de carga de trabalho e segurança de aplicativos na nuvem, possibilitando também a execução de uma implementação básica e configuração de várias soluções sob o guarda-chuva da solução CloudGuard.

O Check Point CloudGuard fornece segurança nativa em nuvem unificada para todos os ativos e cargas de trabalho, além de automatizar a segurança, prevenir ameaças e gerenciar a postura – em qualquer lugar – em ambiente de várias nuvens.

Curso voltado para administradores e engenheiros de rede com experiência em segurança na nuvem.

Check Point Jump Start: Cloud Security Part 1 and Part 2

Check Point CloudGuard, um portfólio abrangente de segurança em nuvem, projetado para evitar as ameaças de quinta geração (Gen V), ataques cibernéticos de múltiplos vetores que visam serviços de nuvem corporativos.

Neste curso, aborda-se como implementar uma solução CloudGuard Network Security na nuvem do Microsoft Azure.

Curso para administradores e engenheiros de rede interessados em segurança em nuvem.

Check Point Jump Start: Network Security

Neste curso, a aprendizagem abordará configuração, gerenciamento e monitoramento do ambiente de segurança Check Point.

Treinamento destinado a clientes novos (administradores de firewall) na solução de segurança Check Point Software.

Check Point Jump Start: CloudGuard Posture Management

Este curso é voltado à postura de gerenciamento com a solução Posture Management – Check Point CloudGuard.

Curso para administradores e engenheiros de rede interessados em segurança em nuvem.

Check Point Jump Start: Maestro part 1 and part 2

Este curso dá uma visão geral introdutória da solução Maestro Hyperscale Network Security. Criação, configuração e gerenciamento de um grupo de segurança VSX por meio da interface de usuário da web e SmartConsole.

Curso para engenheiros de segurança.

Check Point Jump Start: SMB Appliance Network Security

Os dispositivos para pequenas e médias empresas (PMEs) são dispositivos integrados de alto desempenho que oferecem suporte opcional para WiFi e LTE. Os recursos padrão do Check Point Network Security, como Firewall, VPN, Antivírus, Controle de Aplicativos, Filtragem de URL, Segurança de Email e SandBlast Zero-Day Protection são suportados.

Este curso é destinado a novos clientes Check Point sem experiência anterior em configuração ou administração de produtos Check Point Network Security.

Check Point Jump Start: Implementação do produto

Neste curso serão ministrados o conceito de implementação de software e os métodos e as ferramentas usados ​​para produtos Check Point.

Este curso é voltado a novos clientes Check Point.