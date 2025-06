Amazon apresenta a nova geração do Kindle Paperwhite e o novo Kindle Paperwhite Signature Edition

A Amazon anuncia hoje a mais recente geração do Kindle Paperwhite com dois novos modelos: o novo Kindle Paperwhite e o primeiro Kindle Paperwhite Signature Edition. Durante anos, o Kindle Paperwhite tem sido o e-reader mais popular, e sua nova geração combina um dispositivo premium com desempenho mais rápido e interface de usuário redesenhada para uma experiência de leitura mais agradável. A partir de R﹩649, em até 12 vezes sem juros, o Kindle Paperwhite vem com uma tela maior, temperatura de luz ajustável e bateria com 67% mais duração, enquanto o novo modelo Signature Edition tem ainda um sensor de luz que se ajusta automaticamente, sendo o primeiro Kindle a oferecer carregamento sem fio. Kindle Paperwhite e Kindle Paperwhite Signature Edition já estão disponíveis em pré-venda. Saiba mais em www.amazon.com.br/kindlepaperwhite

“Os clientes amam o Kindle Paperwhite e trabalhamos com empenho para incluir ainda mais experiências premium nesta nova geração”, diz Kevin Keith, vice-presidente para Dispositivos e Serviços na Amazon. “O novo Kindle Paperwhite traz temperatura de luz ajustável e tela maior para oferecer ainda mais conforto, 20% mais rápido para virar páginas e até 10 semanas de duração de bateria – tudo em um dispositivo compacto e à prova d’água que torna mais fácil desfrutar de livros em qualquer lugar, de dia ou de noite. Agora, mais do que nunca, será possível aproveitar seus livros favoritos a qualquer momento, onde quer que vá”.

Tela Paperwhite maior, mais rápida, com temperatura de luz ajustável

O novo Kindle Paperwhite combina uma tela maior de 6,8 polegadas, a maior de todos os tempos em um Kindle Paperwhite, com bordas menores, de 10 mm, em um design elegante em uma tela lisa. Além disso, a tela Paperwhite de 300 ppi é antirreflexo e oferece texto com qualidade de impressão a laser para facilitar a leitura em todas as condições, mesmo sob luz do sol. A tela oferece um brilho adicional de 10% em sua configuração máxima para garantir que a leitura seja mais confortável para os olhos. A temperatura de luz ajustável e o modo noturno, que permite inverter preto e branco, oferecem flexibilidade para leitura a qualquer hora do dia ou da noite. O Kindle Paperwhite Signature Edition também vem com luz frontal adaptável que ajusta automaticamente o brilho da tela com base na iluminação ao seu redor, para que você possa ler confortavelmente em todas as condições.

Leia em qualquer lugar, por mais tempo

Ao contrário de telefones e tablets, os dispositivos Kindle duram semanas com uma única carga, para que você possa aproveitar seu livro sem se preocupar em encontrar uma tomada. A bateria dos novos Kindle Paperwhite e Kindle Paperwhite Signature Edition contam com bateria que dura até 10 semanas – a maior duração em um Kindle Paperwhite até hoje. E, para melhorar o tempo de leitura, o carregamento rápido por USB-C leva apenas 2,5 horas para atingir a carga máxima quando conectada a um adaptador de 9W ou mais. O Kindle Paperwhite Signature Edition é o primeiro Kindle a oferecer carregamento sem fio e pode ser usado com qualquer carregador sem fio Qi compatível (vendido separadamente). Com classificação IPx8, o novo Kindle Paperwhite foi projetado para resistir a quedas acidentais na banheira, na hidromassagem, na piscina ou no mar, o que significa que você pode levá-lo para quase todos os lugares que quiser. Além disso, o armazenamento padrão de 8GB no Kindle Paperwhite e 32GB de armazenamento no Signature Edition significa que há espaço para milhares de títulos e mais espaço para quadrinhos e revistas.

Uma nova experiência Kindle

O Kindle Paperwhite vem com uma interface completamente redesenhada, com vários novos recursos para uma experiência mais fácil e intuitiva desde o momento em que você pega seu dispositivo para começar a ler.A experiência atualizada oferece uma maneira fácil de alternar entre a tela inicial, a biblioteca ou o livro atual, enquanto uma experiência renovada da biblioteca inclui novos filtros e menus de classificação, nova visualização de coleções e barra de rolagem interativa.

Uma configuração simplificada no aplicativo Kindle para iOS e Android é uma nova opção para começar sincronizando seu dispositivo a seu smartphone. As configurações podem ser acessadas com um movimento de deslizar de qualquer lugar no dispositivo, tornando rápido e fácil ajustar recursos como brilho da tela, ligar o modo avião ou o modo noturno, sem perder o ponto da leitura. Esses novos recursos de software serão automaticamente baixados em dispositivos que estejam conectados à internet até o fim do ano.

Compromisso com o meio ambiente

Os novos Kindle Paperwhite e Kindle Paperwhite Signature Edition foram projetados com sustentabilidade em mente e trazem o emblema Climate Pledge Friendly. Ambos são construídos com 60% de plásticos reciclados pós-consumo e 70% de magnésio fundido reciclado. Além disso, 95% da embalagem deste dispositivo é baseada em fibra de madeira proveniente de gestão responsável de florestas ou de fontes recicladas.

Recursos que enriquecem sua experiência de leitura

Desde seu projeto inicial, os novos Kindle Paperwhite e Kindle Paperwhite Signature Edition foram desenvolvidos para o leitor ter uma completa imersão em seu livro favorito. Ao contrário da maioria dos tablets e smartphones, um Kindle não tem reflexo e não vai distraí-lo com mídias sociais, e-mails, mensagens de texto ou notificações. O novo Kindle Paperwhite inclui recursos que há muito tempo fazem da família de e-readers Kindle os melhores dispositivos para leitura, aprimorando a experiência além de um livro impresso, incluindo:

• Whispersync e Whispersync por Voz – Salva e sincroniza a última página lida, marcadores e anotações de seus eBooks em todos os seus dispositivos e aplicativos Kindle, para que você possa continuar de onde parou em qualquer dispositivo.

• Capas de livro – permite ver a capa do livro que está lendo naquele momento na tela de bloqueio do Kindle.

• Dicas de vocabulário – Fornece definições curtas e simples que aparecem automaticamente acima de palavras difíceis em livros em inglês para que as crianças ou aqueles que estão aprendendo este idioma possam continuar lendo com menos interrupções.

• Acessibilidade – Permite a capacidade de inverter preto e branco, ajustar o tamanho e tipo de fonte, além do espaçamento entre linhas e as margens. Além de ferramentas que permitem que qualquer pessoa se torne um autor Kindle.

A melhor loja de eBooks do mundo

Como acontece com todos os e-readers Kindle, os novos modelos Kindle Paperwhite vêm com acesso instantâneo à Loja Kindle, que inclui:

• Vasto catálogo – Milhões de títulos e revistas digitais, incluindo os mais recentes best-sellers, eBooks grátis, eBooks exclusivos, eBooks em inglês, novos lançamentos, pré-lançamentos e muito mais.

• Kindle Unlimited – Obtenha acesso ilimitado a um catálogo cada vez maior com mais de 1 milhão de eBooks e revistas.

• Prime Reading – Leia o quanto quiser em uma seleção rotativa de centenas de livros, revistas e muito mais – sem nenhum custo adicional para assinantes do Amazon Prime.

Preço e disponibilidade