WD_BLACK lança campanha Gamer Detective com premiação de PC gamer no valor de R$ 15 mil

A WD_BLACK, marca da Western Digital voltada para o público gamer, está lançando a campanha “Gamer Detective”, que irá sortear uma máquina gamer no valor de R$ 15 mil para quem desvendar pistas divulgadas pela marca . Para participar é preciso se registrar no site oficial da campanha. O sorteio do vencedor ocorrerá no dia 16 de outubro.

A ação tem como principal objetivo estreitar a relação dos usuários com a marca por meio de um conceito e linguagem específica dos gamers, um jogo, além de divulgar o e-commerce recém lançado pela empresa. É uma oportunidade para que os gamers conheçam mais sobre a marca e soluções voltadas a proporcionar mais desempenho e armazenamento de seus jogos favoritos.

“É visível a evolução do mercado de games e o comportamento dos usuários na busca de tecnologias que os suportem no aperfeiçoamento de suas jogadas e mais ainda em componentes com performance e altas capacidades de armazenamento. Ninguém quer perder tempo no carregamento dos jogos, mas sim usar o tempo ao máximo para aprimorar a experiência nas jogadas. Por isso, criamos essa campanha e unimos o que os gamers mais gostam, jogo e tecnologia”, conta Priscila Aiello, Gerente de Marketing de Canal da Western Digital no Brasil.

“Assim poderemos estar mais próximos e oferecer informações da marca e dos produtos que podem apoiar na busca por melhor performance e velocidade para suas jogadas. Além disso, uma oportunidade de concorrer a uma super máquina gamer dos sonhos se tornando um gamer detective”, complementa Aiello.

Gamer Detective – entendendo a mecânica do jogo

A dinâmica da campanha gira em torno do fictício personagem ‘BL_K’, um lendário gamer que reuniu os principais componentes para transformar seu PC em uma super máquina gamer, o chamado Power Pc_k’. O personagem sumiu subitamente antes de conseguir compartilhar suas descobertas com o mundo. Porém, ele criou um código secreto que dá acesso ao seu trabalho. Para descobrir o paradeiro de BL_K e do seu Power PC_K, a marca convida todos a se tornarem detetives nesta jornada e concorrer ao maior prêmio que a marca já ofereceu, uma máquina gamer no valor de R$ 15mil.

A comunicação acontecerá nas redes sociais da marca WD_BLACK, podendo ser acompanhada nos perfis do Instagram (@wd_black_brasil) e Facebook (WD Brasil). Para desvendar os enigmas e descobrir as respostas, os Gamers Detectives deverão acessar o site da campanha www.gamerdetective.com.br e se cadastrar para concorrer ao prêmio. Os gamers ainda serão convidados a dividirem suas descobertas nas redes sociais utilizando a hashtag #gamerdetective.